雲浩影首踏足巴黎時裝周好興奮 扭傷腰痛拋腦後

樂壇女新人雲浩影(Cloud)日前獲邀飛赴法國巴黎，出席於巴黎夏特萊劇院舉行時裝秀。首次踏足時裝周的Cloud心情興奮如小鹿蹦蹦跳，連出發前扭傷腰的痛楚都拋諸腦後，她自言非常幸運，感激人生有這時裝周初體驗，「好震撼，好好睇，所有嘢都好和諧、協調和流暢。我好希望將來自己嘅演唱會都會帶畀大家呢個感覺。」

為赴巴黎 急急針灸

Cloud以一身日本時尚設計品牌ISSEY MIYAKE (三宅一生) 的黑色春夏系列亮相，她說：「今次係我人生第一次去巴黎，亦係第一次去時裝周見識，係一個難能可貴嘅機會，感到好幸運。出發前我做咗啲功課，ISSEY MIYAKE嘅作品元素artistic（藝術的）、creative（創造力）和elegant（優雅的）。」Cloud非常珍惜這次機會，怎料出發前受傷，一度擔心影響行程，「出發前我唔好彩扭傷腰，即刻去針灸，敷住藥上機。幸好到埗後好返好多，多謝身邊所有人協助令事情順利。一落機立即拍OOTD（當天穿著），室內和戶外都有，進行順利。」

翌日一早起身扮靚靚出席睇秀，她說：「避免塞車遲到，我早上七點開始整妝，到場後遇到好多街拍攝影師，被影咗好多相，佢哋喺IG tag返我，影得好靚，好開心。現場有好多攝影師，閃光燈不停閃，有種行紅地毯嘅感覺。入場後就好緊張，見到好多靚人，大家都著得好靚。我個心有啲『小鹿蹦蹦跳』，開心嘅緊張，仲有啲忐忑，唔知自己點樣可以做得更好。」因為門票有限，Cloud團隊未能全數入場，完場後她向沒有入場的隊友分享，講足成個車程。