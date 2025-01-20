雲浩影Cloud推出第3張個人專輯 若隱若現罕有性感示人(多圖)

雲浩影(Cloud)今日(20日)推出第三張個人專輯「TOUCH OF ABSENCE」，以自我成長為題。新碟主題與Cloud的首張專輯「The Cloud」以及第二張專輯「INTRODUCTION to PAIN」互相呼應，講述傷痛過後、沉澱自我再重新出發的過程。Cloud罕有地穿搶眼紅衫和透視珠片裙，以及高貴的白色貼身長裙，為專輯拍攝靚相，她坦言起初有些擔心，但拍攝過後她滿足表示非常期待成品。

為穿貼身裙 做Gym收身

新碟靚相由Miss Bean操刀，是二人繼首張專輯「The Cloud」後再度合作，Cloud直言很欣賞對方的作品。拍攝場地空間寬敞，陽光透過落地大玻璃滲入，非常舒服。Cloud表示今次的拍攝風格與過往不同，更著重空間感，她說：「過往係好多Close up、會有好多唔同嘅衫，今次係更加著重情感、Pose上嘅表達。」

為捕捉美麗柔和的陽光。Cloud與團隊於凌晨四點便出發，她換上不同造型，分別是搶眼的紅色上衣和透視珠片裙，以及高貴的白色貼身長裙，兩套衫均有若隱若現的感覺。她表示穿搭上作出了新嘗試，說：「今次嘅衫的確係比較性感，自己都有少少擔心，有做Gym、打下網球同食少啲Carbs（碳水化合物）。呢啲衫都係我平時比較少着嘅類型，好似呢件紅色衫，我平時好少着紅色，為咗迎合主題就嘗試咗好多唔同顏色，表現到雲唔同嘅面貌同狀態。」