雲浩影Cloud現場演繹新碟歌曲 一時感觸淚腺失守

雲浩影(Cloud)新碟《INTRODUCTION to PAIN》今日面世，她前日到「KKBox搶先廳」為新碟開箱，Fans買飛入場率先獲得新碟兼欣賞Cloud現場演繹。仙氣滿滿的Cloud以輕快的《自發性神經反應》揭開序幕，Fans揮動燈牌和旗仔，氣氛熱鬧。接着唱出歌詞較沉重的《無以名狀的痛》，Cloud非常投入，之後她表示幾乎被前排Fans影響跟住喊。以為忍得住，結果她之後唱《放下放不下》時失守感動眼濕濕。唱完，她深深呼出一口氣說：「經歷咗好多嘢，我真係唔確定再錄一次，係咪可以去返嗰個嘅我。美好嘅事情無得重複，有啲美好放喺心入面就夠。」之後她唱出新歌《回憶半分鐘》。 除了演唱新碟歌曲，Cloud還邀請唱片監製兼作曲人蘇道哲、Gordon Flanders、Goro Wong和填詞人林寶，以及唱片設計兼MV導演麥曦茵等台上分享合作趣事。之後她大派福利，Encore演唱還未公開的作品《慢性分手》和林家謙舊歌《記得》，然後還抽出幸運Fans送出8幅碟內靚相，最後逐一跟全場Fans合照留念。

去年Cloud第一張唱片時舉行發布會，不少圈中人支持。今次推出第二張唱片，首次以賣票方式舉行試聽活動。Cloud坦言最初擔心票房反應，結果門票秒殺，一票難求。她說：「最初我有擔心有冇咁多人嚟支持我？好開心門票好快賣晒，好多Fans話買唔到飛，可唔可以開多場？我希望好快喺更大嘅舞台，同大家分享我嘅音樂。」又說：「今次係一個好激動和感動嘅表演，因為一直係好想同大家見面，唱晒新碟內嘅歌曲，好開心終於有一個機會喺個咁靚嘅地方、咁好嘅set up，同埋一隊令我安心嘅Band，好伙伴。仲搶先唱咗未派台嘅新歌《慢性分手》，由王雙駿監製、吳林峰作曲、小克填詞。」為了今次活動，Cloud特別設計「心碎版」限定簽名款式，她說：「希望收到今次簽名嘅Fans以後唔會心碎，又或者可以陪伴大家心碎。」而唱片外的繩結隱喻「心結」，她說：「呢條繩係綁住個心嘅心結，結象徵住『心結亦可以係一件好靚嘅事』，《INTRODUCTION to PAIN》對於我係美好嘅事，係成長好重要嘅一環，紀錄咗我一啲心路歷程。」之後的計劃，她說：「希望可以唱出大家嘅故事，亦希望在舞台上更上一層樓，俾大家睇到唔同嘅雲浩影。今次唱片比較多唔開心嘅歌，之後會以其他形式去展現自己。」



台上一度感觸眼濕濕，Cloud坦言綵排時已經很感動，她說：「下午到場綵排時已經有好大感覺，因為做呢張唱片唔容易，參與咗一啲呢張唱片嘅構思，真正感受到BB出世。做上一張唱片時自己仲係一個妹豬，唔知發生咩事，大家引領我走，今次唱片我真真切切感受到屬於我嘅唱片，見到呢個場好開心，而且望到我以前住嘅屋企，係一個緣份。然後見到啲Fans，我記得佢哋嘅樣，有啲認識好耐，亦有啲新臉孔，見到Fans佢哋好感觸，自己都好感觸。」