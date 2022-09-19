雲浩影Cloud自言重視愛情終如願出情歌 被MV男主角指原來幾吵得

「氣質女神」雲浩影(Cloud)推出第三首派台歌《密切接觸者》，Cloud終能如願唱情歌，「愛情對於我係一件大事，但點解到第三首先唱情歌？因為我唔想自己咁沉迷。」向來形象溫柔可愛的Cloud，在MV中與男主角激動吵架，憤而為男友「打針」，務求對方聽聽話。粉絲對火爆冷酷的Cloud非常受落，MV上架不足4日已破21萬點擊。

交足戲 嚇親男主角

新歌MV充滿未來感，Cloud與MV中的男朋友Matthew戴著智能頸箍，開始時二人的頸箍都是藍色燈，代表「自我模式」，他們激動吵架，面紅耳赤，Cloud傷心痛哭，更一怒之下將男朋友的頸箍變成紅色燈「服從模式」，從此他不再駁咀，靜靜地陪她看書、淋花、食飯，而MV結局令人反思。在MV中，她與男主角Matthew放盡認真吵架，而且越吵越激烈，甚至掟東西，被對方笑指：「原來你都幾吵得，好到肉，令我一秒入戲。」Cloud哈哈大笑，說：「我平時唔會咁架，盡量控制自己情緒唔好咁波動！」吵架後緊接要拍一場Cloud為Matthew打針的場口，Cloud笑指對方嚇到腳震，她說：「雖然呢支針係道具，裏面係冬瓜茶，但佢好驚，因為我哋剛才拍完嗌交戲，而佢對我講咗啲好惡毒說話，佢驚我一時激動收唔到掣真係拮落佢度，哈哈！」