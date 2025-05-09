雲浩影T-Ma情侶檔炮製新歌《別畏高》 MV獲香港網球名將黃澤林啟發

雲浩影（Cloud）日前穿上雪白亮麗的運動衣現身網球場，以一身仙氣為新歌《別畏高》拍攝MV，帶出運動員不屈不撓的堅毅精神，她表示被好友兼現時香港男子網球歷來世界排名最高的球員黃澤林啟發，認為歌手與運動員一樣勇敢迎難而上，非常熱血。

今次Cloud再度參與創作，與T-Ma和Andrea Hosking聯手作曲，小克填詞，編曲和監製由T-Ma包辦，一於情侶檔上陣！Cloud說：「今次係我第一次嘗試呢種曲風，好興奮，亦好開心再次邀請到謙明（金像獎最佳剪接李謙明）擔任導演。（點解選擇網球手作為MV主題？）最初開會時，導演謙明問我做開咩運動，雖然我唔係好叻打網球，但我覺得呢個題材都幾新鮮。而我真係好想畀大家留意多啲網球呢項運動，因為我自己好鍾意睇網球賽，加上我覺得網球手同歌手有少少相似。一場網球賽可能要打2個至5個小時，同一個歌手開演唱會感覺有啲似，即使教練喺場邊，都唔可以講啲咩，上到場就得自己一個面對。好多self talk（自我對話）、自己鼓勵自己，比賽中途有少少氣餒、點樣為自己打氣、點樣堅持下去，我覺得同做歌手好相似。」Cloud又表示：「呢項動都啟發咗我好多，加上最近香港出咗一位好犀利嘅網球手，同時係我嘅朋友，黃澤林。記得佢同我講過一番說話，令我好深刻，佢話當你參加一場賽事，無論本身排名高與低，踏入比賽場，大家都係一樣，每一場賽事都係重新開始、重新對待。睇佢比賽好刺激，佢由輸波開始1分1分追返嚟，佢嘅心理質素真係好犀利，能夠咁樣堅持落去。」