零日風暴專訪｜羅拔迪尼路恨演劇集 讚劇本吸引立刻接拍兼任監製

由Netflix出品的迷你劇《零日風暴》（Zero Day）於2月底上架後，打進各地區的十大節目排行榜，在香港Netflix榜亦名列三甲位置多天，該劇是一部很緊湊的美國政治故事，描述美國被網絡攻擊，銀行、醫院、學校和所有生活均被迫停擺。《零日風暴》的故事純屬虛構，監製Eric Newman、Noah Oppenheim和導演Lesli Linka Glatter希望劇集內容可帶出警惕作用，無論機構或國家，文化被踏碎了，每個人都有責任去選擇做正確的事情。今次劇集在紐約市取景，整個拍攝過程花了103天完成，羅拔迪尼路（Robert De Niro）全程協助，也是該部製作的監製之一。
Netflix在紐約市的Plaza Hotel內安排訪問，《am730》以Zoom形式參與今次採訪，除了主角羅拔迪尼路及劇中飾演其妻的鍾艾倫（Joan Allen）外，還有該劇的主創團隊一同受訪。
am730：羅拔迪尼路，可否跟大家分享今次在紐約拍攝和取景的經驗呢？
羅拔迪尼路：在半年前，我跟經理人談過想拍一些劇集，也希望在紐約市內拍攝，經理人介紹我認識Eric和Noah。之後他們兩位給我看《零日風暴》 第一集和第二集的劇本，我認為十分之吸引人，是很好的作品，我便立即答應去參演了。
Lesli：在紐約市內拍攝的感覺很特別，因為當地的人和建築物都有一種特別的能量，《零日風暴》 是一個紐約的故事，一個華盛頓的故事，也是一個美國的故事。我也喜歡到外地拍攝，但現在我覺得應該多在美國拍攝，有助影業發展。
Eric：再加上有羅拔迪尼路的幫忙，在紐約市拍攝和取景的時候特別順利；我想Netflix也會認同。
am730：羅拔，今次你是主角外，還是監製之一，甚麼條件令你擔起這個任務呢？
羅拔迪尼路：就算他們只給我行政監製這名銜，我也覺得很高興，我覺得現在很多人不應值得監製這名銜，因為只著重一個重點人物。這劇本寫得很好，我也在不同的層面去幫助完成拍攝工作。
Eric：我想羅拔也沒想過他不停地為這劇集工作，除了幕前演出之外，還要在其他方面幫手。大家每天的工作時間長達14至16小時，今次得到他的幫忙實在是一個很難得的拍檔！
羅拔迪尼路：劇本寫得很細緻，作為演員都不用預備得太多，但我們在開拍前也排演了每一塲戲，對好每一句對白。
聘專業顧問協助拍攝
am730：Lesli，之前你也製作過《白宮群英》（The West Wing）和《暗戰》（Homeland）等美劇，可否跟大家分享一下你收集資料的經驗呢？
Lesli：我很喜愛作資料搜集的工作，《零日風暴》 不是一部紀錄片，是一個虛構、關於政治陰謀的驚悚故事，我們找來很多一流的顧問，如政府部門的主管和退休的中央情報局人員，幫助我們去帶給觀眾一個有說服力且和深入的故事。
Noah：故事也要平衡我們想表達的意思和有娛樂性，這是一個驚悚性故事，所以我們儘量拍得真實，劇集另一名創作者Michael Schmidt曾是《紐約時報》的記者，他也分享了自己的經驗，很多高官和政要人們回到家中也是個普通父親或母親，也有兒女們要照顧，所以故事內也加入了家庭的元素，非常之有層次感。
am730：鍾艾倫，談到家庭的元素，今次妳演主角穆倫（Mullen）的妻子，但也含有政治背景，妳如何去探討這角色？
鍾艾倫：我覺得Sheila和穆倫的婚姻是一段很長和很有意義的關係。他們二人都很尊重對方的意見，也很依靠對方在政治上的支持，如何去運作令國家踏進新的方向。
Lesli：回應鍾艾倫的看法，我們希望故事能夠反映到每一個人都有一個道德指南針，希望大家會看每一件事都有相反兩面，不只是只看單方面，才作出正確的決定和選擇。
特約記者Lilly Lui洛杉磯報道