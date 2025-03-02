零日風暴專訪｜羅拔迪尼路恨演劇集 讚劇本吸引立刻接拍兼任監製

Netflix在紐約市的Plaza Hotel內安排訪問，《am730》以Zoom形式參與今次採訪，除了主角羅拔迪尼路及劇中飾演其妻的鍾艾倫（Joan Allen）外，還有該劇的主創團隊一同受訪。

由Netflix出品的迷你劇《零日風暴》（Zero Day）於2月底上架後，打進各地區的十大節目排行榜，在香港Netflix榜亦名列三甲位置多天，該劇是一部很緊湊的美國政治故事，描述美國被網絡攻擊，銀行、醫院、學校和所有生活均被迫停擺。《零日風暴》的故事純屬虛構，監製Eric Newman、Noah Oppenheim和導演Lesli Linka Glatter希望劇集內容可帶出警惕作用，無論機構或國家，文化被踏碎了，每個人都有責任去選擇做正確的事情。今次劇集在紐約市取景，整個拍攝過程花了103天完成，羅拔迪尼路（Robert De Niro）全程協助，也是該部製作的監製之一。

am730：羅拔迪尼路，可否跟大家分享今次在紐約拍攝和取景的經驗呢？

羅拔迪尼路：在半年前，我跟經理人談過想拍一些劇集，也希望在紐約市內拍攝，經理人介紹我認識Eric和Noah。之後他們兩位給我看《零日風暴》 第一集和第二集的劇本，我認為十分之吸引人，是很好的作品，我便立即答應去參演了。

Lesli：在紐約市內拍攝的感覺很特別，因為當地的人和建築物都有一種特別的能量，《零日風暴》 是一個紐約的故事，一個華盛頓的故事，也是一個美國的故事。我也喜歡到外地拍攝，但現在我覺得應該多在美國拍攝，有助影業發展。

Eric：再加上有羅拔迪尼路的幫忙，在紐約市拍攝和取景的時候特別順利；我想Netflix也會認同。

am730：羅拔，今次你是主角外，還是監製之一，甚麼條件令你擔起這個任務呢？

羅拔迪尼路：就算他們只給我行政監製這名銜，我也覺得很高興，我覺得現在很多人不應值得監製這名銜，因為只著重一個重點人物。這劇本寫得很好，我也在不同的層面去幫助完成拍攝工作。

Eric：我想羅拔也沒想過他不停地為這劇集工作，除了幕前演出之外，還要在其他方面幫手。大家每天的工作時間長達14至16小時，今次得到他的幫忙實在是一個很難得的拍檔！

羅拔迪尼路：劇本寫得很細緻，作為演員都不用預備得太多，但我們在開拍前也排演了每一塲戲，對好每一句對白。