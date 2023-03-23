雷凱欣變幸福師奶 露點自稱「老夫」演出《3D肉蒲團》最經典

素海霖成香港首位AV女優之後，不少網民找回昔日港產三級片，重溫多位艷星的風采，當中最多人like的是李麗珍與舒淇主演的《玉蒲團之玉女心經》。早年，蕭定一打造香港首部3D情色三級片，除了邀請多位日本AV女優參演外，更有雷凱欣露點演出。不過，雷凱欣未幾淡出幕前，並下嫁車行太子爺兼潮牌老闆做幸福少奶奶。久未公開露面的她，昨日驚喜現身，到中環出席藝術活動，更大談近況。

已成為人母的雷凱欣表示婚後沒有工作，由於沒有請工人姐姐，所以自己成為全職媽媽，每天忙於做家務及照顧5歲兒子，更笑言朋友指她好像做足48小時。問到日後會否復出拍戲，她表示老公沒有阻止她，如果有好的角色會考慮，但坦言角色不能太性感。她稱現時是囝囝不讓她性感，並透露囝囝見到她穿露臍裝，會拉下衣服幫她遮住，更自稱是媽媽的男朋友。問到囝囝有沒有看過她昔日的作品，雷凱欣表示有，但囝囝好像不太相信她曾是女明星。問到有否給囝囝看性感作品，她說︰「佢都冇咩嘢，佢會驚喜嘅，有時一齊沖涼嘅時候，佢會係咁大叫『哇哇哇』，佢啲反應好好笑，好演藝派。」

露點被質疑是移花接木

雷凱欣中學畢業之後便加入娛樂圈，因為火辣身材以性感女星出道，曾有傳日本AV界導演越洋重金招攬拍戲。她其後轉往台灣發展，但星運一般，其後因為在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》露點演出而令她聲名大噪，可說是一脫成名。其後結識了車行太子爺兼潮牌老闆陳智聰後，便淡出幕前，並於18年誕下小朋友。

不過，雷凱欣在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的露點戲就被指是移花接木效果，當時不少人質疑她的露點「造假」，一度令她在訪問中爆哭，並強調自己有裸露演出。然而，雷凱欣在電影中的角色就成為了不少人的「陰影」，因為她在片中扮演「極樂老人」，當她一開口時，竟是一把老牛聲說︰「老夫正是極樂老人，李長周！」最後她更自爆而亡，令當時不少為了支持代表香港的雷凱欣的網民大感失望及憤怒。