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娛樂
2024-01-06 13:30:42

雷深如J.Arie棄用香港人 搵大隻老外做Sugar Daddy

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雷深如J.Arie唔搵香港人 搵大隻老外做Sugar Daddy

J.Arie新歌《甜心老爹》現在已於各大平台上架。

雷深如J.Arie自2020年離開大公司，並當上獨立歌手，而J.Arie上一隻實體碟及演唱會《Perfectly Guilty》 已經是兩年前的事，2024年的今天終於推出新歌《甜心老爹》！

Comeback第一首歌《甜心老爹》的MV，找了大隻鬼佬阿Jai擔當J.Arie的Sugar Daddy，可惜這個甜心老爹雖然能讓J.Arie穿金帶銀，但卻對J.Arie施暴，弄得她遍體鱗傷！MV內，J.Arie轉換了9個不同的造型，和老外演足22小時的對手戲。J.Arie 表示：「呢首歌係想講而家嘅女人係越嚟越tough，其實同男人冇咩分別。MV入面飾演咗9個亦男亦女嘅角色，想表達男人做到嘅嘢女人都做到，或者仲做得好過男人添。所以女人真係唔需要太過物化自己，成日露埋晒啲咩事業線，太過sell大波sell性感身材，而係絕對可以用一雙手同埋自己努力鍛鍊返嚟嘅技藝嚟養自己，我就係我自己嘅Sugar Daddy！其實如果想嘅話，我哋女人都可以包埋男人哈哈！」 

《甜心老爹》的MV已在雷深如J.Arie的YouTube Channel可以收看。

《甜心老爹》的MV已在雷深如J.Arie的YouTube Channel可以收看。

被問到為何這次找外國人阿Jai擔當男主角，J.Arie說：「之前拍過一套英皇嘅電影，叫《原諒他77次》，入面我係阿Sa嘅閨蜜，我喺戲入面係有個老公嘅，就係阿Jai啦！第一次同Jai見面拍戲已經相處得好舒服，佢又好玩得，好多面部表情，演技好放，好適合飾演我Sugar Daddy嘅角色！」J.Arie還表示，如果自己有機會做「甜心老娘」包養人，一定會找小鮮肉和外國人，就像她前兩天在自己IG出post的reels，入面找來了兩個20來歲的小鮮肉女僕和學生妹，在時鐘酒店內大混戰！

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《甜心老爹》的MV，找了大隻鬼佬阿Jai擔當J.Arie的Sugar Daddy。 《甜心老爹》的MV，找了大隻老外做Sugar Daddy。 《甜心老爹》的MV，找了大隻老外做Sugar Daddy。
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