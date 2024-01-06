雷深如J.Arie棄用香港人 搵大隻老外做Sugar Daddy

雷深如J.Arie自2020年離開大公司，並當上獨立歌手，而J.Arie上一隻實體碟及演唱會《Perfectly Guilty》 已經是兩年前的事，2024年的今天終於推出新歌《甜心老爹》！

Comeback第一首歌《甜心老爹》的MV，找了大隻鬼佬阿Jai擔當J.Arie的Sugar Daddy，可惜這個甜心老爹雖然能讓J.Arie穿金帶銀，但卻對J.Arie施暴，弄得她遍體鱗傷！MV內，J.Arie轉換了9個不同的造型，和老外演足22小時的對手戲。J.Arie 表示：「呢首歌係想講而家嘅女人係越嚟越tough，其實同男人冇咩分別。MV入面飾演咗9個亦男亦女嘅角色，想表達男人做到嘅嘢女人都做到，或者仲做得好過男人添。所以女人真係唔需要太過物化自己，成日露埋晒啲咩事業線，太過sell大波sell性感身材，而係絕對可以用一雙手同埋自己努力鍛鍊返嚟嘅技藝嚟養自己，我就係我自己嘅Sugar Daddy！其實如果想嘅話，我哋女人都可以包埋男人哈哈！」