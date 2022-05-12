雷神奇俠4｜導演Taika Waititi：女雷神非常強大

Marvel作品一部接一部，《奇異博士2：失控多元宇宙》剛上映，7月又有另一大作《雷神奇俠4：愛與雷霆》(Thor：Love and Thunder)。導演是執導《雷神奇俠3：諸神黃昏》的Taika Waititi，除了基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)之外，影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman)亦會回歸，更加入好戲之人基斯頓比爾(Christian Bale)。導演Taika Waititi日前接受雜誌《Empire》訪問時透露，妮坦莉回歸《雷神4》飾演女雷神，力量強大得將會令觀眾難以想像。

女雷神 屠神者戲份重

Taika Waititi表示，《雷神4》依然有喜劇成份，但比起上集來得嚴肅，因為是探討雷神的生存心態。「雷神要在現在或未來作出選擇，雖然他已過千歲，但始終要面對人生必經的『愛』。妮坦莉的回歸，不會再次只是『戰爭』的旁觀者，她一定要加入戰團，成為女雷神後，就變得非常強大。」Taika Waititi續說，基斯頓比爾飾演的奸角屠神者格爾(Gorr the God Butcher)，戲份極重，與雷神有一番惡鬥。《雷神4》的故事是繼《復仇者聯盟：終局之戰》之後發展，雷神與銀河守護隊離開地球，到不同星球的旅程。