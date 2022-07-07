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娛樂
2022-07-07 13:58:37

雷神奇俠4 ｜未夠兩天勁收650萬港元 開畫日票房排年度亞軍

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Marvel電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》昨日在港開畫，首天收逾490萬港元。

Marvel電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》昨日在港開畫，首天收逾490萬港元。

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（ThorLove and Thunder）昨日在香港搶先開畫，今次繼續由鬼才泰格韋替替（Taika Waititi）擔任導演，拍攝出MCU中最瘋狂及搞笑之作，香港票房驕人，甫開畫即登上單日票房冠軍。

由基斯咸斯禾夫Chris Hemsworth）擔正的《雷神奇俠4：愛與雷霆》，今次陣容相當鼎盛，金像影后妮坦莉寶雯Natalie Portman）回歸演「女雷神」，前「蝙蝠俠」、金像影帝基斯頓比爾Christian Bale）則挑戰大反派「屠神者戈爾」，亦有「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson、「銀河守護隊」成等英雄登場，還不乏荷李活巨星包括羅素高Russell Crowe麥迪文Matt Damon）、瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）驚喜演出。

《雷神4》昨日首天收逾490萬港元，成為2022年本地開畫日票房No.2，成績僅次於《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness開畫日的572萬港。目前，《雷神4》在港氣勢如虹，第二天的半日票房已有159.5萬港元，未夠兩天的累積票房已達650萬港元。

《奇異博士2》加入驚慄元素但口碑兩極。

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