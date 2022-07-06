雷神奇俠4｜細數《愛與雷霆》驚喜彩蛋+關鍵角色

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》(Thor：Love and Thunder)今日(6日)搶先美國在香港上映，由基斯咸斯禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神，更是MCU首位擁有4部個人獨立電影的超級英雄，亦是雷神第8部參演的MCU電影。今集繼續由泰格韋替替(Taika Waititi)執導，保持導演一貫瘋狂抵死又過癮的風格，除了延續與基斯咸斯禾夫的的默契與火花，金像影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman) 強勢回歸化身「女雷神」，以及金像影帝基斯頓比爾(Christian Bale)加盟演大反派屠神者戈爾(Gorr the God Butcher)更是兩大亮點。整體而言，全片節奏明快，娛樂性豐富，除了兩條片尾彩蛋外，戲裡亦有不少驚喜彩蛋。 銀河守護隊 純湊熱鬧？ 今集劇情承接《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers: Endgame)，雷神聯同銀河守護隊成員星爵(Star Lord)、曼迪斯(Mantis)、獵布拉(Nebula)、達拉斯(Drax)、樹人(Groot)及火箭(Rocket)浪跡銀河，非常熱鬧，而為了守衛宇宙，雷神進行地獄式操練，回復爆肌男神身形。從預告所見，銀河守護隊成員的出鏡率頗高，星爵尤為搶鏡。其實，銀河守護隊的戲份並不多，在「屠神」主線初開展，便雷神分道揚鑣。雷神與強岳(由Taika Waititi聲演)幽默抵死的buddy互動，不時發放笑彈。

注意：劇透開始！ 女雷神設定與原著漫畫相近 在首兩集飾演雷神女友的妮坦莉寶雯，再演女科學家珍福斯特(Jane Foster)， Jane與雷神分手後專注學術研究，及後發現患上末期癌症，她雖然憑雷霆戰鎚(Mjolnir)獲得神力成為「神威雷神(Mighty Thor)」，但耗用體能，影響化療的功效。換言之，每次拎起戰鎚作戰變相是縮短生命。這方面的設定大致跟原著漫畫相近，但背景較為精簡，至於為何本已被破壞的戰鎚會聽命於Jane，電影就交代這與兩人熱戀時，暖男雷神的濃濃愛意有關。Jane回歸《雷神》系列，兩人當然會重修舊好，更拍住上與戈爾終極大戰。按漫畫設定女雷神最終難逃一死，但會死而復生。電影則在最後一段片尾彩蛋，英勇戰死的Jane於英靈殿復生，海姆達爾(Idris Elba飾)亦會驚喜客串。電影以「雷神再現」作結，相信基斯咸斯禾夫大有機會演下去。

屠神者的抉擇 《雷神4》雖走喜劇路線，影片開場卻是介紹新登場角色戈爾的悲慘背景。他本是無名星球的外星人，抱著垂死女兒在乾旱貧瘠的土地上向神苦苦哀求，但祈禱無補於事，他安葬好女兒後，竟聽到遠處的呼喚，並遇見他日求夜求的黃金神明(威曝之神)，剛將闇黑之神打至奄奄一息的黃金神明，只顧慶祝享樂，嘲諷戈爾的誠心禱告，更視他如祭物。此時，闇黑之神與戈爾合體，以死靈劍殺死黃金神明，從此懷恨的戈爾四出屠殺諸神，並要利用彩虹橋往「永恆祭壇」許願，要為死去的女兒報復。「蝙蝠俠」基斯頓比爾要演這類陰沉角色，當然沒難度，配合特效化妝和造型，教人不寒而悚。

子女齊齊客串 早前，基斯咸斯禾夫、導演泰格韋替替、妮坦莉寶雯、基斯頓比爾接受美媒訪問時，分別透露他們的子女都有份客串《雷神4》，在預告片中，飾演童年雷神的就是基斯的8歲兒子Tristan。電影其中一段劇情，是講述戈爾擄走新阿斯迦的大量兒童，威脅雷神，這批童星中間，到底哪些是他們的子女，就要落足眼力了。另外，基斯咸斯禾夫的10歲女兒India飾演「Love」，是關鍵角色之，微妙呼應戲名「愛與雷霆」(Love and Thunder)「Love and Thunder」。