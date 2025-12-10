雷莊兒留港發展物色經理人 廣東話愈講愈好最想演戲

《香港小姐2017冠軍》雷莊兒(Juliette)日前到尖沙咀出席時裝活動，同場還有前亞姐洪蓉蓉、形象指導許嘉浩(Karl Hui)、范莎莎(ZaZa)、羅頌欣(Debbie Lo) 等。
Juliette表示很喜歡看fashion show，自己一向有留意國外及香港的時裝設計師作品，早前更有幸與本地時裝設計師Dorian Ho合作，非常開心。問到她的近況，她說: 「其實我最想有機會演戲，近年都係加拿大同香港兩邊走，有好多唔同Jobs搵我就會stay喺香港。我仲想喺香港物色一個好的經理人，歡迎無論演戲、主持人、模特兒等多元化演藝工作。」廣東話愈講愈流利的Juliette透露自己一有機會，便把握機會四處和工作人員和朋友練習廣東話，相信對之後有機會在港拍戲時有很大的幫助。
2021年亞洲小姐的「友誼小姐」得主洪蓉蓉 (Tina)有份籌備是次時裝活動，今次她將國際品牌KARL LAGERFELD的作品串針引線帶來香港做fashion show。問到身為亞姐有否留意亞視最近又重生並宣佈製作一連串新節目，Tina表示有留意，並說亞視是香港品牌，亞視精神是永恆的。發展範疇多多的她更期待亞視推出更多有質素的新節目，行業能百花齊放。