雷雲暴雨｜前Wanna One隊長尹智聖首度跨界BL劇 挑戰禁忌之戀引K-POP粉絲關注

韓國BL劇《雷雲暴雨》已在11月27日起逢周四在亞洲最大LGBTQ+串流平台GagaOOLala上線。本劇最引人注目的焦點是人氣偶像，前Wanna One隊長尹智聖主演，這是他演藝生涯中極具突破性的一步，首次挑戰BL劇，飾演「忠犬單戀受」李日照一角！

轉型演員挑戰BL界領域

尹智聖是一位擁有全球頂級人氣和紮實戲劇基礎的韓國歌手兼演員，從2017年出道至今活躍在演藝圈超過8年。他以幽默風趣的個性和穩定唱功，在選秀節目《PRODUCE 101 第二季》中高票入選並擔任限定男團 Wanna One的隊長，在全球K-POP粉絲中擁有極高的號召力。轉型演員後，他參演音樂劇和SBS韓劇《成為你的夜晚》，他選擇改編自百萬級人氣小說的《雷雲暴雨》作為他BL劇的第一步，飾演李日照一角，此舉被視為K-POP偶像正式打破領域界線、將BL劇影響力擴大至全球主流粉絲圈的重大信號，極具話題性。

《雷雲暴雨》由尹智聖與鄭利宇共同主演，並由曾執導《乙方戀愛指南》的閔彩妍導演操刀。這部8集新劇不只是愛情故事，更是一場關於慾望、依賴與對被愛的恐懼的內心對決，為BL劇迷帶來年度最強的「傲嬌大哥攻 X 忠犬單戀受」感情風暴。