雷霆特工隊*｜登本年度非假日香港開畫票房No.1 伍允龍：呢部戲非常好睇。

Marvel電影《雷霆特工隊*》（Thunderbolts*）上映後大獲好評，被封為近幾年最精彩超級英雄電影。《雷霆特攻隊*》陸續在全球各地上映，權威影評網站Rotten Tomatoes（爛番茄）觀眾評分達95%。香港已在4月30日開畫，火速成為2025年非假日開畫票房No.1！截至5月2日下午5時，票房衝破712萬港元，有望在黃金周再下一城。
「王九」伍允龍日前已入戲院欣賞《雷霆特工隊*》，他亦大讚稱：「繼《死侍與狼人》之後，我最喜歡嘅一部Marvel電影，輕鬆得嚟帶點感人，成個team嘅交流都好有趣，今次呢部戲非常好睇。 」
《雷霆特工隊*》集結非一般反英雄強者，同時帶來驚心動魄之動作特技場面。電影一開場，就見到科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的「新黑寡婦」伊蓮娜要到馬來西亞吉隆坡執行秘密任務，而她所身處之地，正是全球第二高的建築物「默迪卡118」（Merdeka 118）。戲中見到伊蓮娜從大樓之巔垂直下降，令觀眾抹一把汗！而此特技場面從來都沒人做過，更是由科倫絲佩芝親身上陣，並打破健力士世界紀錄！
至於《雷霆特攻隊*》戲名最後有個「*」符號，電影結尾終於揭曉，原來「*」是表示「雷霆特攻隊*（暫名）」，在大戰之後，這隊另類英雄被命名為「新復仇者聯盟」（The New Avengers）！然而此稱號卻得不到「美國隊長」琛偉遜的認同，並埋下「新復仇者聯盟」與美國隊長不和之伏線！