雷霆特工隊*｜登本年度非假日香港開畫票房No.1 伍允龍：呢部戲非常好睇。

Marvel電影《雷霆特工隊*》（Thunderbolts*）上映後大獲好評，被封為近幾年最精彩超級英雄電影。《雷霆特攻隊*》陸續在全球各地上映，權威影評網站Rotten Tomatoes（爛番茄）觀眾評分達95%。香港已在4月30日開畫，火速成為2025年非假日開畫票房No.1！截至5月2日下午5時，票房衝破712萬港元，有望在黃金周再下一城。

「王九」伍允龍日前已入戲院欣賞《雷霆特工隊*》，他亦大讚稱：「繼《死侍與狼人》之後，我最喜歡嘅一部Marvel電影，輕鬆得嚟帶點感人，成個team嘅交流都好有趣，今次呢部戲非常好睇。 」