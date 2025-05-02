雷霆特工隊*｜科倫絲佩芝由《奧本海默》到新黑寡婦再封時尚女王

拍攝時雨點小，上映後大獲好評，被譽為近幾年Marvel最精彩電影的《雷霆特工隊*》(Thunderbolts*)，多位改邪歸正的英雄中飾演新黑寡婦的女星科倫絲佩芝(Florence Pugh)，肯定是最受注目的演員。無論戲內戲外也是主角的她，近一星期走訪不同地方宣傳，每次服飾穿搭也凸顯品味，被各地媒體封為最識穿衣的時尚女星。

演技被受肯定，2021年再拍首部超英片《黑寡婦》，片中飾演施嘉莉祖安遜妹妹。因為施嘉莉的黑寡婦在《復仇者聯盟：終局之戰》犧牲，科倫絲名正言順坐正新黑寡婦角色。名導基斯杜化路蘭看中科倫絲演技，邀她演出《奧本海默》飾演精神科醫生Jean Frances Tatlock，與施利安梅菲飾演的奧本海默有曖昧關係。僅接再演大片《沙丘瀚戰2》飾演Princess Irulan。再來到現在的《雷*》，人氣大爆發。

29歲科倫絲是英國演員，2016年憑英國片《Lady Macbeth》贏得英國獨立電影最佳女主角。之後轉戰荷李活主演2019年的《Little Woman》提名奧斯卡最佳女配角。

日換5件靚衫

荷李活最講求穿衣品味，任你身形好或差，只要識穿，媒體會將你捧上天。上星期開始，科倫絲走訪多個地方多個節目宣傳新片，單是昨日(30日)，媒體已數出她穿了5套不同品牌靚衫出席3個場合。

美媒認為科倫絲雖然身形「有肉地」又不高，但其倔強氣質加我行我素的表現，令她的穿搭上有種特別吸引力。但又可說，人紅穿甚麼也有大把人讚吧。

