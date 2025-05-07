雷霆特攻隊*｜史無前例上映期間改名《*新復仇者聯盟》 寒冬戰士現身街頭換新海報

近日，演員及製作團隊揭開「*」背後秘密，並正式將電影名改名為《*新復仇者聯盟》！為配合宣傳，「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）近日更四出在街頭換海報，而洛杉磯街頭牆上的巨大宣傳油畫亦已換上新名。與此同時，香港方面亦已更改片名，在港鐵站內的電視廣告均相繼換上《*新復仇者聯盟》之logo。

路易斯布文人氣急升

觀眾看過電影後，紛紛在網上熱烈討論，留言大讚，並對《復仇者聯盟5》的期待度有增無減。在《雷霆特攻隊*》中的片尾也成為一大亮點，在片末出製作人員名單時，一系列的傳媒報道、視覺圖非常有心思，例如獲加騎上被打扁了的盾，就呼應了戲中的情節；一眾「新復仇者」模擬QUEEN著名雜誌封面；另外又模擬著名畫作《Washington crossing the Delaware》等等。此外在報道上，他們更被稱為「The B-vengers」！一連串的諷刺抽水，都反映出電影的黑色幽默風格。於《雷霆特攻隊*》中，飾演最強戰士「哨兵」的路易斯布文（Lewis Pullman），因戲中細膩又複雜的表現極速爆紅。近日他卻在訪問中表示，曾不希望大家再以Bob去稱呼他：「當我第一次見到導演，我問他:『我可否轉名字？我剛剛才演完一個Bob。』」原因是他在電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）內的角色名亦叫Bob，但導演卻指這是漫畫中的角色，故不能改名，結果路易斯布文惟有迫自己學會喜愛這個名字。