雷霆特攻隊*｜ 神級超能戰士「哨兵」誕生 揭片名「*」號背後秘密

《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）安排4月30日 香港大銀幕上映，Marvel Studio早前無預警突發直播長達5個半小時，宣佈《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）當中27位演員陣容，當中包括眾多《雷霆特攻隊*》(Thunderbolts*) 主要成員鐵定上陣出戰，影迷可以見證他們的「升呢」進化歷程！ 《雷霆特攻隊*》隆重介紹宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）！這個由幕後勢力大家姐、由茱莉亞路易絲卓佛（ Julia Louis-Dreyfus）飾演的「華倫天娜」秘密策劃的人造超級戰士忽然失控，引爆滅世危機！「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）緊急召集「新黑寡婦伊蓮娜」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「紅色守衛者」的大衛哈伯（David Harbour）、「獲加」懷亞特羅素（Wyatt Russell）、「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）及「鬼魅」漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）等各路暗黑強者，暫代復仇者廷身出戰，成為人類最後希望！

屈機戰力無可匹敵 路易斯布文（ Lewis Pullman）所飾的「哨兵」，於Marvel漫畫世界之中有令人聞風喪膽的存在，能力就有如100萬個爆發的太陽！其能力來自神秘特製血清 Golden Sentry Serum，單就身體力量而言可謂神擋殺神：有自我修復能力，擁有超強感官神經，速度驚人之餘亦能夠飛行。「哨兵」最厲害之處，在於可以將現實扭曲，亦能夠改變物質及能量，輕鬆就令任何人瞬間消失，能力之強大堪稱屈機！

最強敵人之弱點 即使能力再強，「哨兵」都有弱點。由於「哨兵」體內分子相移，導致偶爾會脫離現實，所以其弱點亦在於精神層面，當「哨兵」心靈脆弱，身體甚至會被自己黑暗一面「虛無」（The Void）完全操控，以無盡黑暗吞噬整個世界！

《雷霆特攻隊*》上映在即，細心的粉絲應該會發現，無論是戲名英文版《Thunderbolts*》，還是中文版《雷霆特攻隊*》，都特別有粒「*」號！創作團隊就一直賣關子，表示觀眾看完電影後就會明白用意！此外，今次電影中究竟還有多少隱藏彩蛋？假如有片尾片段，又會和接下來的MCU有甚麼密切關連？「*」背後秘密，必定是各位粉絲最期待入場揭曉之謎題！