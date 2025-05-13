雷霆特攻隊*｜韋羅莎撞樣鬼魅 「新復仇者聯盟」全球狂吸粉絲勁收2.7億美元

「新復仇者聯盟」最強戰士「哨兵」的路易斯布文（Lewis Pullman）因新片極速爆紅，路易斯布文最近上訪問節目《The Kristian Harloff Show》，被問到一直有傳他曾為蜘蛛俠試鏡，他就正式否認傳聞，但此時他竟自爆，自己曾為另一個Marvel英雄角色試鏡，那就是狂獸獵人格力文。如果當時他真的得到角色，應該就難以再飾演哨兵。至於科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的伊蓮娜同樣搶鏡。一開場她從2,227英尺高「默迪卡118」摩天大廈親自躍下，更破健力士紀錄。然而她於媒體《Variety》的訪問中，就直指不敢向祖母問看到她表演高危動作的感受！「她超愛這套戲，她真心癲，亦都似會做瘋狂之事。但我就不敢問她看到我在高樓躍下的感受。」當被問到與一眾拍檔將加入成為《復仇者聯盟5》，領軍的科倫絲佩芝就指：「好多好多人，太多人可以入選，有神奇先生、蟻俠，單是要將如此多人放入同一部戲，就似炮製一盤瘋狂『混醬』。」據導演Jake Schreier向《Variety》表示，原先寒冬戰士在片中有交化他的童年時期，但因為導演認為將太多時間放在其他人身上，會令Bob（哨兵）面對黑暗自我的焦點搶走，所以忍痛刪走劇情。