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娛樂
2023-01-15 15:32:42

電子先鋒高橋幸宏 肺炎感染逝世終年70歲

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高橋幸宏病後有短暫恢復活動，但身體健康每況愈下。

高橋幸宏病後有短暫恢復活動，但身體健康每況愈下。

日本傳奇音樂人高橋幸宏，今日凌晨傳出因腦瘤辭世，享壽70歲，音樂界為之震驚。與坂本龍一、細野晴臣於1978年組成傳奇techno-pop樂隊Yellow Magic Orchestra(Y.M.O.)，擔任鼓手一職，推出專輯《Yellow Magic Orchestra》，並於國際發行，令他們成為歐美最為人熟知的組合，而且奠定電子先鋒的地位。

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Y.M.O.3巨頭，近年不時相約飯聚。

跨界的殿堂藝人

Y.M.O. 1984年推出現場專輯《After Service》後，成員開始個人發展，坂本龍一1987 年為電影《末代皇帝配樂，並贏得奧斯卡配獎，而成為國際資名的音樂人。細野晴臣與高橋幸宏則留守日本本土發展，高橋幸宏更曾任模特兒，又以演員身份演出大林宣彥執導的電影《四月的魚》(April Fish，1986年)，又在《20世紀少年最終章：把旗幟搶回來吧！》(20th Century Boys 3: Redemption，2009)客串演出比利一角。

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Super group METAFIVE集結多位日本音樂界猛人，領日本創作再度被國際關注。

組METAFIVE再度蜚聲國際

近年高橋幸宏與小山田圭吾、砂原良德、TOWA TEI等，組成super group METAFIVE，再度贏得國際樂迷喝彩。近兩年高橋幸宏因持續頭痛，就醫後發現腦部有腫瘤，需要手術緊急移除，但健康每下愈況，已經甚少出席公開活動，多在家中休養，近日更因肺炎感染，令健康急轉直下，今日傳來他逝世的消息。

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與時裝設計師山本耀司(中間)非常老友的高橋幸宏，不但為對方的時裝show配樂，更擔任多季collection的模特兒。

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兩位世上最資名的鼓手惺惺相惜。

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