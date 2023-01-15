電子先鋒高橋幸宏 肺炎感染逝世終年70歲

日本傳奇音樂人高橋幸宏，今日凌晨傳出因腦瘤辭世，享壽70歲，音樂界為之震驚。與坂本龍一、細野晴臣於1978年組成傳奇techno-pop樂隊Yellow Magic Orchestra(Y.M.O.)，擔任鼓手一職，推出專輯《Yellow Magic Orchestra》，並於國際發行，令他們成為歐美最為人熟知的組合，而且奠定電子先鋒的地位。

跨界的殿堂藝人 Y.M.O. 1984年推出現場專輯《After Service》後，成員開始個人發展，坂本龍一1987 年為電影《末代皇帝》配樂，並贏得奧斯卡配樂獎，而成為國際資名的音樂人。細野晴臣與高橋幸宏則留守日本本土發展，高橋幸宏更曾任模特兒，又以演員身份演出大林宣彥執導的電影《四月的魚》(April Fish，1986年)，又在《20世紀少年最終章：把旗幟搶回來吧！》(20th Century Boys 3: Redemption，2009)客串演出比利一角。

Super group METAFIVE集結多位日本音樂界猛人，領日本創作再度被國際關注。