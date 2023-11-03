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娛樂
2023-11-03 17:30:33

電影上映｜白日之下／周處除三害／夜校／Taylor Swift: The Eras Tour／數碼暴龍02 The Beginning

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白日之下由11月2日起在香港上映，獲金馬獎多個提名

白日之下由11月2日起在香港上映，獲金馬獎多個提名

今個星期港產片天下，獲金馬獎多個提名嘅《白日之下》及黃精甫執導嘅《周處除三害》，另外仲有由MC張天賦、凌文龍主演、劉翁執導嘅喜劇《夜校》。外語片只係得樂壇天后Taylor Swift嘅音樂紀錄片，雖然唔係劇情類，不過天后叫座力驚人，演唱會飛難求，睇住音樂電影止渴先。

《白日之下》

新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪(余香凝 飾)潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

賣點：改編真實故事，演員演得出色，無諗過可以見到一個咁嘅林保怡。《白日之下》獲金馬獎5項提名，包括女主角余香凝將角逐最佳女主角，備受肯定。

簡君晉導演的《白日之下》，由林保怡、余香凝及姜大衛領銜主演 簡君晉導演的《白日之下》，由林保怡、余香凝及姜大衛領銜主演

《周處除三害》

通緝犯陳桂林被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，以為自己便可成為當代英雄，卻沒想到永遠參不透的貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。

賣點：黃精甫導演事隔10年再次推出新作，正所謂「十年磨一劍」，今次把劍夠鋒利。

《夜校》

本是南轅北轍的三幫人卻巧合齊集在廢校裡。一幫是五名人氣女主播。她們被迫參與一個零成本賣座高流量直播節目，位於曲街的無人廢校是節目場景不二之選。城中黑幫醖釀著幫派大計，經過多番視察，黑幫決定以曲街廢校作為地點，碰巧在直播節目同日同時進行復仇。第三幫人從公眾殮房偷出城中的星加玻籍富翁的遺體。住在曲街的偷「屍」二人組坐擁地利，因為鄰近的廢校實在是好地點，既有難以被人發現的藏屍空間，也方便他們每日去檢查屍體狀態。二人打算向富翁家人索要三億等值的虛擬貨幣贖金。三幫人最初自己顧自己，卻因同日同時齊集在廢校裡，展開一場困獸之鬥⋯⋯

賣點：喜劇，好多年輕活力演員們，好青春。

《夜校》MC張天賦、凌文龍、葛民輝主演 《周處除三害》是黃精甫作品，阮經天參演

Taylor Swift: The Eras Tour

萬眾期待的 TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR (2023) 演唱會將於百老匯院線限量放映，香港的Swifties終於能於大銀幕欣賞 Taylor Swift 精彩絕倫的表演。戴上你的「友誼手鏈」入場觀看這場五星級演唱會，感受現場氣氛！

賣點：天后音樂紀錄片成為北美票房救世主，相信香港都有大量FANS支持。

《數碼暴龍02 The Beginning》

有一天，東京鐵塔上方突然出現巨大的數碼蛋，此時大輔和他的朋友們遇見了神秘的青年大和田類，他宣稱自己是「世界上第一個被選中的孩子」。而在預告裡，大和田類手握殘缺的暴龍機，沉重地說出「人類和數碼暴龍是不能相遇的，只會令彼此不幸。」令人好奇他的來歷與背後的故事，何謂友情？何謂幸福？屬於數碼暴龍的全新冒險即將展開。

賣點：今個星期唯一一套合家歡電影。

《數碼暴龍02 The Beginning》是今個星期唯一一套合家歡親子電影 Taylor Swift: The Eras Tour將於百老匯院線限量放映

原文刊登於Yahoo 電影LOL

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