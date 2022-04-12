電影導演會年獎｜謝賢開心再封帝 劉雅瑟有信心金像獎再下一城

謝賢得知獲香港電影導演會頒發「最佳男主角」大感興奮，他說︰「多謝香港電影導演會，《殺出個黃昏》監製林家棟、導演高子彬、編劇靜怡、拍檔Bobo 同阿雪。我希望將呢份喜悅同台前幕後嘅工作人員一齊分享，片場嘅點點滴滴好似尋日發生咁，仍然係好難忘。大家保持身體健康，繼續努力。」

新鮮出爐的影后劉雅瑟對獲獎大感意外，她非常多謝《智齒》整個團隊，並表示自己十分喜歡「王桃」的角色︰「我一直說，王桃這個角色能夠被人關注和喜歡，是因為整個團隊的努力成全了這個角色。」獲得第二個「影后」獎項，對雅瑟於七月舉行的「香港電影金像獎」可謂打了一支強心針，「《智齒》給我帶來的榮譽，以及身邊人對我的鼓勵，讓我還是有一些信心的。但我個人覺得，得不得獎是順其自然的事。我已經很知足也很感恩此刻的獲得。」