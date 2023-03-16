電影導演會頒獎禮 劉青雲Sammi鄭秀文稱帝封后 《給十九歲的我》奪最佳電影

香港電影導演會周年晚宴今晚舉行，多位藝人包括古天樂、鄭秀文、黃秋生、林明禎、劉雅瑟、劉俊謙、董瑋、洪金寶與太太高麗虹、鄧麗欣等均有出席。大會共頒發7個獎項，劉青雲和鄭秀文(Sammi)分別奪得最佳男、女主角，備受爭議的電影《給十九歲的我》則獲頒「最佳電影」。

《白日青春》贏林諾最佳新演員 早前在第29屆香港電影評論學會，憑《流水落花》獲頒「最佳女演員」的Sammi，今晚再下一城奪最佳女主角；而「最佳男主角」由劉青雲奪得，這是他繼2015年《竊聽風雲3》後，相隔8年再次獲封影帝。《白日青春》的林諾則榮獲最佳新演員。

最佳導演韋家輝奪得 而早前掀起軒然大波的《給十九歲的我》，獲頒發「最佳電影」，導演張婉婷沒有上台領獎，由該片監製黃慧及聯合導演郭偉倫接受獎項。資深電影人導演張同祖則獲頒「榮譽大獎」。最佳新導演由《正義迴廊》的何爵天奪得，而最佳導演則是《神探大戰》的韋家輝。