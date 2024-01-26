電影推介｜今期睇咩戲 8套電影簡介懶人包 新活日常/小曉/味遊心窩

祖宗膠戰外星人2 少女伊安（金泰梨 飾）發現外星與地球之間的神秘關連，為了拯救地球，與外星人守護神（金宇彬 飾）誤入古代朝鮮，遇上疑似被外星妖怪寄身的道士武魯（柳俊烈 飾）以及怪雞雙神仙（廉晶雅 及 趙祐鎮 飾），各自大鬥法，到底祖宗勁，定外星人醒？ 今集所有謎團即將揭秘！關鍵落入能打開時間之門的「神劍」，伊安、武魯、雙神仙以及新加盟的盲劍客凌波（陳善圭 飾）及體內藏有外星囚犯的自藏（金義城 飾），展開神劍爭奪大混戰！當距離外星囚犯逃獄只剩下48分鐘，時間之門終於打開，齊齊來回古代又折返現代，身懷絕世武功及擁有古代兵器的閔星人（LEE Ha-nee 飾）加入，齊齊玩救宇宙，阻止外星囚犯逃獄，延續笑聲救未來！ 賣點︰ 繼續將穿越加埋打怪獸營造喜感，娛樂性炒埋一碟

鬼聲陰 1972年，位於北碧府的偏遠村莊，一名少女離奇死亡。詭異傳聞令從軍多年的亞克（納得克 飾）決定回鄉探望家人，並從大妹阿雅（丹妮絲潔莉爾查 飾）口中得知，二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）自從聽到怪聲後，終日臥病在床，更性情大變…她的種種不尋常跡象，與離奇死亡的少女如出一轍。為了救回妹妹，亞克不但請來法師幫忙驅邪，更奮不顧身，率領家人與凶靈展開連場惡鬥！ 賣點︰ 「泰國鬼片」呢個4字金漆招牌唔係嘢少，仲要係泰國首部IMAX恐怖片，有得揀幾大都睇巨幕版

反貪風暴之加密危機 駱一峰是廉政公署的總調查主任，受署長命令成立一支特別小組，去調查某銀行高層利用加密幣造市的案件貪污。 於是駱一峰找到蓋幣的交易平台軟體設計師—徐心幫忙，希望可以利用高科技進入平台搜尋。 眾人一查下就發現銀行的財政早已滿目瘡痍，更把嫌疑人鎖定為銀行高層何進濤，過程中，被調查者遭神秘人襲擊丶廉署臥底探員更被毆打至昏迷，嚴重受傷丶而這時候 銀行主席亦慘遭綁架，然而，綁匪不但高調把綁架片段放上網引來公眾關注，更要求以造市案有關的蓋幣作支付工具，因為種種巧合，更令駱一峰更相信造市案的幕後 黑手與綁匪為同一人。 商業犯罪變成刑事罪案，廉政公署誓要全力緝兇。 賣點︰ 港式犯罪片，同埋喺預告片見到百鳴哥好驚喜

莫斯科行動 在90年代初這個生猛時代，中俄國際列車特殊的“法律真空地帶”，罪惡的慾望被無限放大。 劫匪將滿載著貨品和現金的列車洗劫一空，強暴無辜婦女，囂張無度、罪惡滔天。 張涵予飾演的警員崔振海，帶領小隊出國辦案，面臨著史無前例的難題：這是中國員警第一次出國辦案，沒有經驗可借鑒，而且他們不能攜帶槍支，只能喬裝成商人暗中調查。 面對這樣無惡不作的劫匪，警隊們又有幾成把握？ 賣點︰ 想知圈中出名拍片快靚正嘅邱禮濤，今年第4套作品，而原來邱導仲有4套拍緊／拍好未上嘅電影喺手……

三大隊 刑偵大隊隊長程兵（張譯 飾）帶領刑警第三大隊，偵破一宗多地連環入室盜竊姦殺未成年少女的案件，但在偵破過程中不慎導致嫌犯之一意外身亡，三大隊共五名警察因而被判入獄。縱然身陷囹圄，程兵仍不忘對受害者的承諾，誓要追捕另一名逃之夭夭的疑兇。出獄後，三大隊其他成員在程兵帶領下，雖已失卻執法人員的身份，卻堅持繼續跨越多省數千里，誓要將疑兇逮捕歸案！ 賣點︰ 今個禮拜有3套華語警探片，《反貪風暴之加密危機》係香港導演＋香港背景，《莫斯科行動》係香港導演＋內地／俄羅斯背景，《三大隊》係內地導演＋內地背景，拍埋一齊睇會見到各種特色，兩地電影元素又暗中互動嘅趣味

小曉 小曉(林品彤 飾)是一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的秘密，她在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳(陳意涵 飾)也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅(劉俊謙 飾)彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹了媽媽與班導的秘密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈… 賣點︰ 有日見到劉俊謙上去小S主持嘅綜藝節目《小姐不熙娣》做嘉賓，驚覺阿謙似乎真係有機會成為近年少數可以打入台灣市場嘅香港演員。劉俊謙固然係焦點，林品彤直情係睇到人心痛離場，難怪係金馬影后，12歲咋！

新活日常 沉默寡言的東京公廁清潔工人平山， 過著看似單調重複的生活，陶醉於analog音樂 （類比音樂）和文學，常聽著錄音帶播放的 The Rolling Stones、Patti Smith和Lou Reed的音樂 穿梭城市；又不時舉起菲林相機， 捕捉葉縫漏出的陽光。一場突如其來的相遇， 打破了平山的日常規律，也逐漸揭露他的過去。 「公路詩人」雲溫達斯在《尋找小津》 問世三十多年後重回日本，前往都市最不起眼的角落， 輕盈地落腳在平凡人物的心靈之地。雲溫達斯的詩意， 遇上役所廣司渾然天成的演繹， 道出每份日常微小的美好。 賣點︰ 役所廣司拿下康城影帝之作，唔好本住要睇一個故事嘅心態入場，入去感受音樂、風景、人，會更恰當。