電影推介｜新戲懶人包 一文看清9套電影 源生罪／不是你不愛你／蜂神惡殺

今個星期有大量新戲上映，想睇感官刺激爽片有《蜂神惡殺》； 想睇港式愛情就要睇葉念琛嘅《不是你不愛你》；如果想睇劇情、懸疑類就要睇港產新晉導演編劇岑嘉彦及岑尚哲嘅《源生罪》。講述國畫大師張大千嘅《萬里千尋》亦係相當好嘅選擇。

《源生罪 Deliverance》 剛回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱 飾）和未婚夫（黃天翱 飾）籌備婚禮，卻因為一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，懷疑當年母親（吳家麗 飾）的死亡事有蹺蹊。透過大哥樊博權（任達華 飾）的心理治療及二哥（張建聲 飾）和契哥（吳卓羲 飾）的幫助下，進行回憶潛行，樊雪兒撲朔迷離的記憶被喚醒，危機卻逐步迫近，愛的盡頭迎來的竟是善惡顛倒的開端⋯⋯十五年來一直在家庭內被隱瞞的秘密即將被揭開，美滿家庭瞬間被撕破，如何使深厚關係不被影響？ 賣點： 香港新晉兄弟班導演岑嘉彦及編劇岑尚哲作品，入選多個國際影展，值得留意！

《不是你不愛你》 那年暑假，花園街長大，性格開朗善良的阿寶（譚旻萱飾）偶遇和父親感情不佳的富家子家偉（陳昊森飾）。為報復父親再婚，家偉聘用阿寶及其好友大強（梁仲恆飾）等人搗亂婚禮，促成他與阿寶認識並開始交往。兩人情投意 合，嚐盡熱戀甜蜜，本以為緣定今生，豈料命運卻為這段愛情安排了急轉直下 的暗湧… 賣點： 香港愛情片點少得「旺角活地阿倫」葉念琛，向來選角有一手嘅葉導今次相中Mandy飾演阿寶，而男主角就係台灣男星陳昊森。睇開藝術片嘅可能會藐，但呢啲先係普羅大眾民生所需。

《蜂神惡殺》 亞當克雷（積遜史達頓 飾）從神秘特工組織「養蜂人」退下火線之後，一直過著與世無爭的養蜂生活。然而某日，他的鄰居因為遭受網絡詐騙而失去了一切，甚至自殺身亡；亞當為了替鄰居報仇，決定重出江湖，肅清這群人渣敗類。經他仔細調查後，發現整場騙局竟然有強大後台，幕後牽涉龐大的政、商、黑勢力。剷除社會腐敗，正是「養蜂人」的使命，亞當重拾昔日兇狠殺性，大戰FBI、網絡老千、政商保鑣，甚至是現役「養蜂人」特工…當法律無補於事，唯有辣手主持正義！ 賣點： 平時鬱住鬱住，跑步行山食甜品之外，睇套打打殺殺嘅爽片一樣係減壓之選。

《法拉利》 1957年盛夏，前一級方程式賽車手安素法拉利陷入了家庭與事業的危機：與妻子勞拉的婚姻因為兒子意外去世及婚外情而存在隔閡，而兩人共同建立的公司也面臨破產，為了拯救一切，他把所有人生賭注都壓在一場橫跨意大利的千里賽上...... 賣點： 《導火線》導演米高曼新作，由Adam Driver及西班牙女神彭妮露古絲主演。最想知點解吹捧到Adam Driver係今年爭影帝人選之一，結果冇聲冇息……

《真的狠愛你》 男才女貌的Bea（悉尼斯威尼 飾）和 Ben（格倫鮑威爾 飾）在初次約會時就發生一件天大誤會，令二人戀人未滿就變仇人。誰知天意弄人，他們竟在一場異地婚禮上重逢！面對親朋戚友大大力的推波助瀾，各懷鬼胎的二人決定順應民意假扮情侶。在仇人和情侶之間，你來我往，狠狠戀上。 賣點： 荷里活愛情喜劇，男女主角戲外火花一樣juicy。女主角Sydney Sweeney係新一代西洋水著女神，大家可以拍埋《不是你不愛你》一齊睇，諗下兩者共通之處。

《達利：慾望之謎》 1970年代，才華橫溢的超現實主義畫家－達利（賓京士利 飾）每年都會和他的妻子，繆斯女神兼保母、經理人的加拉（芭芭拉蘇高娃 飾）在紐約的頂級酒店住好幾個月，與各行各業的名人盡情地開派對，過著紙醉金迷的縱慾日子。一日，年輕的畫廊助理詹姆士意外獲得與偶像達利合作的機會，親睹這個神級藝術家的熾烈情慾和夫婦之間驚世駭俗的私密行徑。當達利步向晚年，詹姆士也慢慢感受到他瘋狂背後最脆弱的一面…… 賣點： 超現實主義畫家達利嘅故事，生活提供藝術養份？

《萬里千尋》 張大千（1899-1983）在中國被廣泛譽為20世紀最傑出的畫家。1949年，他選擇自我放逐遠離故土，漂泊海外，在異國他鄉他度過了他生命的最後三十年。長篇紀錄片《萬里千尋》探究和表現了這位東方畫家在海外後半生藝術和精神求索， 從而感受一位從東方走向西方並成為具有全球影響力的藝術家的心路歷程。 賣點： 畫家張大千嘅故事，才藝以外心靈嘅追求。

《不虛此行》 性格內向的編劇（胡歌 飾）在機緣巧合下轉職撰寫悼詞，每天聽不同客戶訴說去世親人的故事，但角度都是主觀的，同一個人的生平，在不同的人口中都不盡相同。他拿著拼圖般的故事平視逝者，盡量忠實地呈現這個名為「人生」的劇本裡的最後一幕。他化身擺渡人遠遠守候逝者、撫慰遺屬，而渡人者亦被渡，失意的他能為自己的生命寫出新一幕嗎？ 賣點： 人生點先叫不虛此行？有趣嘅故事設定，展現一個人一體多面嘅特性。電影公司醒目，食正王家衛《繁花》面世之後多咗人（可能）想睇胡歌嘅胃口。

《ANOTHER SIDE ...... JOEY . MY SECRET . LIVE》

《ANOTHER SIDE ...... JOEY . MY SECRET . LIVE》 香港首個演唱會躍登戲院大銀幕，容祖兒演唱會《ANOTHER SIDE ...... JOEY . MY SECRET . LIVE》延續34晚香港演藝學院舞台感動。巨幕上欣賞一首又一首容祖兒的滄海遺珠，每一個動人的瞬間配上超凡的舞台效果多角度呈現，讓觀眾恍如置身演唱會現場，沉浸式感受容祖兒的秘密花園。 賣點： 美國天后演唱會電影大賣，無理由唔支持香港本土樂壇天后！