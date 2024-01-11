電影推介｜近期必睇六套新戲 入戲院前先睇攻略避免踩雷 潛行/墮下的對證/一球翻身

《潛行》 時代在不斷前進，禁毒鬥爭也面臨新的挑戰。隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，而它的目標正是位於亞太中心的香港。一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密入港，準備在網絡上展開狂歡式銷售。情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而，「老闆」的身份仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，毒品網絡蠢蠢欲試，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。 賣點︰一個月2套劉德華！典型港片節奏場面，間唔中就會想感受下。

《墮下的對證》 德國作家 Sandra 和她的法國籍丈夫 Samuel，以及他們11歲的兒子 Daniel ，在過去一年都一直在法國阿爾卑斯山區的偏遠小鎮過著隱世生活。當 Samuel 被發現在他們所住的度假屋下的雪地身亡，警方隨即就他的死因展開調查，希望查出他究竟是自殺還是被殺。Samuel 的死因成疑，被認定是謀殺致死，Sandra 也因此成為疑犯。案件的審訊漸次展開，調查的不單是 Samuel 死亡時的環境因素，同時也直刺 Sandra 和 Samuel 之間關係的深層次矛盾，引領觀眾踏上一段令人不安的驚心旅程。 賣點︰啱啱喺金球獎贏到最佳劇本，砌低《花月殺手》、《奧本海默》同《從前的我們》。劇力漸漸推進，說故事技巧上乘，呢期必睇。



《一球翻身》 美屬薩摩亞足球隊於2001年遭澳洲隊喪炒31-0，成為足球史上最大笑話。隨住世界盃外圍賽又再殺到，美屬薩摩亞隊決定聘請剛被炒魷魚的地獄黑仔王教練Thomas Rongen（米高法斯賓達 飾）執教，旨意佢將呢隊地上最屎波的雜牌軍奇蹟逆轉，誓要一球翻身！ 賣點︰《雷神3》《陽光兔仔兵》導演Taika Waititi編劇，佢嘅喜劇節奏別樹一幟（講起就想睇返Flight of the Conchords），足球題材講失敗者如何自處，精神呀喂。



《前任4:英年早婚》 孟雲（韓庚 飾）和余飛（鄭愷 飾）這對難兄難弟，在歷經情場的洗禮之後，終於來到了 談婚論嫁的年紀。 正在經歷“分手後遺症”的孟雲，面對家人的催促，帶著“為什麼要結婚” 的疑問，開始尋找真愛;而余飛和女友丁點（曾夢雪 飾）為了應對結婚後即將產生的各種 情況，自創了“結婚冷靜期”，將婚後生活提前預演。 兩兄弟開啟一場全新的愛情挑戰...... 賣點︰30歲後嘅觀眾去睇應該有啲共鳴

《瞞天過海》 年輕貌美的企業家妻子喬文娜在生活與事業如日中天之時被控為一樁密室殺人案的兇手，而死者正是當時與她密會的情夫明浩。 為了洗脫罪名她與前來談判的警察鄭威慢慢整理線索，在喬安娜和鄭威一起梳理案情的時候又牽涉出另一起她和明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面... 賣點︰許光漢