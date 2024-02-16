電影推介｜ 近期必睇蜘蛛夫人／快一秒的他

嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！

快一秒的他

台灣金馬獎最佳劇情長片《消失的情人節》日本版隆重登場！在郵局工作的皇一（岡田將生 飾）邂逅在天橋底busking的櫻子（福室莉音 飾），總是快世界一秒的皇一早一步沉船，精心安排情人節拍拖之夜，以為實食冇黐牙，點知一覺瞓醒記憶全失。都說愛情的timing好重要，好在真命天女原來另有其人——總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶 飾），早已掌握一切秘密⋯⋯到底自帶時差的兩人能否找到自己的幸福？導演山下敦弘聯手編劇宮藤官九郎，承繼台版原作的奇幻風格但將角色性別反轉，並將舞台搬至古城京都，以輕復古風調製濃郁浪漫。

賣點︰

日版《消失的情人節》，由日本著名編劇宮藤官九郎操刀改編劇本，令原著故事動人之處嘅後勁變得更催淚，睇過台版更應該睇埋。

