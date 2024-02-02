電影推介｜ 近期必睇SPY × FAMILY劇場版／特工亞皆老／年會不能停！

劇場版 SPY × FAMILY CODE: White 間諜、殺手、超能力者、預知未來狗狗的臨時家庭將展開一場家庭旅行，這趟旅程本應為天倫之樂，怎料卻被天大的陰謀籠罩，面對隨時引發戰爭的危機，佛傑一家將肩負起守護世界和平的命運！ 賣點︰呢個時間應該好多小朋友考完試，陪佢地睇啦！

特工亞皆老 艾利康威（拜絲黛麗侯活）是【亞皆老 Argylle】系列小說作者，她每天嚮往著的，只是與電腦和貓貓Alfie在家裡渡過每一寧靜夜晚。 艾利所寫的小說內容怎料在現實生活中發生，惹來了特工亞皆老和間諜組職關注，爆發連場驚世「麻煩」，令她生活不再平靜。Aiden（森洛維）是一個對貓貓敏感的間諜，艾利背著Alfie在Aiden帶領下，於世界各地競速，躲避殺手們追捕！離奇真相怎會簡單⋯⋯ 賣點︰《皇家特工》導演新作，大玩文字與現實跳出跳入嘅戲碼，仲要有貓！加分！

年會不能停！ 鉗工胡建林（大鵬 飾）在集團裁員之際陰差陽錯被調入總部，裹挾在“錯調”事件中的人事經理馬傑（白客 飾）為保飯碗被迫為其隱瞞四處周旋。從“工廠”到“大廠”，從“藍領”變“金領”，胡建林因與大廠環境格格不入而笑料百出，也像一面“職場照妖鏡”照出職場眾生相......胡建林為何能在裁員之際一路升職加薪制霸大廠？馬傑又能否在“錯調”事件中全身而退？這場離譜的“錯調”背後又隱藏著什麼驚天大瓜…… 賣點︰之前《第八個嫌疑人》入面，能夠力克影帝林家楝不落下風，大鵬嘅演技幾值得睇。