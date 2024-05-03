電影推薦｜九龍城寨／從今以後／犯罪都市／挑戰者／GIVEN被贈與的未來劇場版

九龍城寨．圍城 八十年代黃金時期的香港，九龍城寨一個散發迷人氣息的神秘地帶，亂中有序，兼容並蓄，集結了隱世高手，建立自家秩序，普通人趨之若鶩卻不敢貿然靠近。然而一名落難青年陳洛軍卻誤闖此地，幸得城寨傳奇人物龍捲風收留，洛軍發現城寨並不如外界人所形容的惡劣，反而被其亂中有序所吸引，在此更結識了幾位好兄弟：信一、十二少及四仔。正當洛軍以為自己終於找到一個安穩的棲身之所，卻傳出外人惡意搶奪九龍城寨的消息，向來對九龍城寨虎視眈眈的大老闆，此時竟有所動作，掀起一場又一場的惡鬥，大肆侵略城寨。眾人以龍捲風馬首是瞻，奮力抵抗大老闆的騷亂，誓死保衛城寨這個讓人安身之地。 賣點︰ 重現80年代城寨之外，更重現80年代港產動作片嘅精彩。林峯，4個字，眼前一亮。導演鄭保瑞絕對有機會冧莊明年金像獎最佳導演。

從今以後 Angie (區嘉雯 飾) 與 Pat (李琳琳 飾) 是相守逾40年的女同志。 Pat 30年前購入一單位與 Angie 同住；Angie 照顧 Pat 的起居，並提供生意上的意見和協助。Pat 與 Angie 關係公開，不時邀家人到安樂窩共聚晚餐。Angie 與 Pat 兄成 (太保 飾) 一家關係密切，跟嫂美 (許素瑩 飾) 是好友，又與姪女 Fanny (廖子妤 飾) 和姪兒 Victor (梁仲恆 飾) 情同母子。Pat 一直支援哥哥一家的經濟，眾人心存感激。Pat 突然在睡夢中猝死，遺下 Angie 獨自面對成一家。他們起初互相扶持，慢慢在 Pat 的葬禮安排上開始意見分歧，最終Angie 跟隨成與美的意見，雙方關係漸行漸遠。Pat 沒訂立遺囑，故遺產全由近親（成）繼承。成認為 Angie 可繼續暫居，直至他們決定如何處置Pat 的單位。Angie 反駁那是她們倆的家，Pat 沒訂遺囑是因為她們二人早有默契 Angie 可待在那裡終老。Angie 嘗試說服成一家讓她繼續留在單位。然而，家人各有盤算，她面前只有兩條路——爭取到底？還是放棄她們二人數十年來建立的家？ 賣點︰ 年邁同志處境、家人與利益之間嘅衝突、伴侶離世後嘅傷痛，電影不煽情但傷痛處處。一眾演員嘅演出令人敬佩。

犯罪都市：鐵拳清算 「怪物刑警」馬石道（馬東石 飾）聯同網路調查組，狙擊韓國最大非法網絡賭博組織。掃蕩過程中，「怪物刑警」既要迎戰特種部隊出身的冷血首領白昌基（金武烈 飾），又要智取幕後主腦虛擬幣業界的CEO兼IT天才張東哲（李東輝 飾），鐵拳升級越戰越勇，清算賭網罪犯只求有揼錯，無放過！ 賣點︰ 韓國導演吸收港產片精華元素再萃取，《犯罪都市》系列繼續娛樂性十足，打鬥查案笑位有齊，正呀。



挑戰者 前網球一姐泰絲（辛蒂雅）球場內外都要贏到盡！因傷退役後，成為了網球手丈夫Art（麥克費斯）的教練，並捧他上一哥位置。但丈夫接連敗北，泰絲想盡方法幫他重拾巔峰狀態之際，Art將要對戰過氣選手Patrick （佐斯奧康納）。Patrick曾是Art的死黨，也是泰絲前度⋯ 三人新仇舊恨一觸即發，球場上的情場如戰場，男女三打戰，關係大考驗；泰絲要怎樣在她的遊戲和規則下出奇制勝，才立於不敗之地？ 賣點︰ 導演聰明地用網球借喻三個人三段二人關係，敘事手法同音樂都相當出色。

GIVEN被贈與的未來劇場版：柊mix 由上之山立夏、佐藤真冬、中山春樹及梶秋彥組成的樂隊GIVEN於CAC選拔演出後落選，出色表現卻受到注目，因此收到出道的邀請。與其他意向堅定的成員不同，真冬對出道始終猶豫不決。另一邊廂，由其兒時玩伴．鹿島柊與八木玄純組成的樂隊syh勝出選拔，決定正式出道。由於syh欠缺吉他手，柊邀請正與真冬交往的立夏協助，更打算完成前成員吉田由紀遺下的樂曲，卻令真冬感覺被冷落。同時，柊與玄純的感情亦慢慢發酵，圍繞由紀而生的傷痕仍隱隱未褪，令兩人心生隔閡。到底他們能否透過音樂傳遞真正的心意？不曾平息的悸動，若即若離的關係，這份情感的真貌又到底是…… 賣點︰ 青春呀，不只有快樂、熱血、想做就做，還有好多未完成的歌、未宣示的感情……