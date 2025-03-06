電影評論學會大獎｜劉青雲拍《爸爸》獲不一樣體驗 翁子光讚Sammi係好演員盼未來可以合作

第31屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮於今日舉行，劉青雲憑《爸爸》榮登「最佳男演員」，而翁子光則憑該片奪「最佳導演獎」。青雲表示太太郭藹明沒有特別表示，回家吃她煮的東西已經是獎勵。他指《爸爸》這部電影有別他過往作品，如觀眾跟他的交流及回應等，都令他變得成熟。

觀眾回應印象深 青雲說︰「拍完之後，發生好多特別嘅事係我身上，好似去謝票，同觀眾直接交流，大家喺現場好傷感，喺好短時間分享好多嘢。亦有觀眾透過我朋友發咗好多短訊俾我，關於佢哋感受同遭遇，表示睇完有釋懷感覺，係我以前拍電影少見嘅事，對我係有唔同體驗。」他又提到沒想到評論學會的人談及他的演出時，令他頓時覺得很有內涵，但認為這些內涵都歸功於導演，自己一如以往做好角色。 他坦言今次拍攝，令他的人生經驗豐富不少。他稱明白世界上有很多悲劇，但很少有人因為看完自己的作品而有感而發，對他來說是一個很與別不同的經驗。

希望跟Sammi合作 翁子光奪「最佳導演獎」，他指《爸爸》雖然很沉重，但拍攝過程都是很心，並指如果拍得開心，電影差極有限。談到得獎感受，他表示會保持住「可以更好，如果好好，但無下一部又點算，希望可以再合作，同青雲再合作。」他稱跟青雲傾談時，也會一齊構思香港電影的可行性。 提到Sammi在台上表達對《爸爸》的喜愛，並公開要求跟他合作，翁子光指對方是位很好的演員，也希望跟她合作。青雲亦希望可以跟Sammi再合作，因為大家已經有一段時間沒有合作，相信同場會很有火花。至於《爸爸》會否推加長版，翁子光稱不會，因為剪接時考慮了很多因素，但求可以再開拍下一部。

評論學會跟金像獎不同制度 翁子光在台上表示「香港電影評論學會大獎」是提醒香港電影有多好，從不同角度去鼓勵跟別人的感覺比較小眾、或者比較藝術的電影。他解釋「香港電影評論學會大獎」及「香港電影金像獎」的賽制是不同，「金像獎」會在工業上考慮更多。他表示跟區焯文付出不少，對方也幫了很多，更不忘呼籲對方一部談及流浪貓狗的電影。

盼香港電影多發揮本土特色 他表示看過劉青雲訪問，他很認同對方表示獲提名的人都不是對手，而是朋友，大家最希望是香港電影愈來愈好。談到《第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮》舉行在即，問到劉青雲有沒有信心再下一城，他表示「見步行步」，他說︰「我會多啲參與，邊個講同邊個係對手，大家咁樣講下都係生氣，唔介意大家講，唔好死氣沉沉。」他又認為《破．地獄》及《九龍城寨之圍城》都是充滿香港特色的電影，希望大家不只著眼票房，應該多發揮本土特色，會很有前途。