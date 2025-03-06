電影評論學會大獎｜Sammi手上領獎 談善言：像電視裡的人跳出來頒獎

《第31屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》今日隆重舉行，本屆「最佳女演員」獎項由電影《虎毒不》的談善言奪得，她在受訪時談到得獎感受，表示對於這一榮譽大表驚訝及感激。

談善言首先多投他一票的評審，「謝謝大家，其實得獎對我來說不是太真實，當我在網上知得獎消息時，我覺得一切像夢一樣。直到我踏入這裡，走上台領獎的時候，心頭一直感到震撼，原來這件事是真的。」

自言上台一刻緊張心情的談善言表示：「上台前我一直在告訴自己，不要太過緊張，因為我第一次來這裡，望能表現得自然。」她坦言，自己從未想過會與任何獎項有關聯，直至這次《虎毒不》的角色，讓她感受到這樣的可能性。