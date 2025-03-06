電影評論學會大獎｜Sammi手上領獎 談善言：像電視裡的人跳出來頒獎

《第31屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》今日隆重舉行，本屆「最佳女演員」獎項由電影《虎毒不》的談善言奪得，她在受訪時談到得獎感受，表示對於這一榮譽大表驚訝及感激。
談善言首先多投他一票的評審，「謝謝大家，其實得獎對我來說不是太真實，當我在網上知得獎消息時，我覺得一切像夢一樣。直到我踏入這裡，走上台領獎的時候，心頭一直感到震撼，原來這件事是真的。」
自言上台一刻緊張心情的談善言表示：「上台前我一直在告訴自己，不要太過緊張，因為我第一次來這裡，望能表現得自然。」她坦言，自己從未想過會與任何獎項有關聯，直至這次《虎毒不》的角色，讓她感受到這樣的可能性。
談善言還提到，自己一直很喜歡看電影，這次能與眾多優秀電影人合作拍攝，對她來說是一個夢幻體驗，「這次能站在這裡，從Sammi手上領獎，我覺得她非常可愛，就像是電視裡的人無端端出現在自己臉前，頒過獎給你啦。」
忙為電影宣傳找衫 無閒挑選金像戰衣
談到電影《爸爸》，他說自己很喜歡這部電影，又說：「《爸爸》這部電影非常優秀，尤其青雲的演技，睇頭段我已經入局，因為導演不是用一個奇案手法去拍攝，而是講愛，所以非常喜歡這部戲。」
問她拿了《評論學會》的「最佳女演員」獎，會否擔心分薄《金像獎》的票源，他說：「不會擔心，因為是兩種很不同的投票機制，投票的人都很不同，人數也都很不同，《金像獎》有他們評審機制。」至於「金像戰衣」是否已經準備好，她說：「未！因為剛好有兩套電影上畫，現在返而忙找接受訪問的衣服。」