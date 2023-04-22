電影《燈火闌珊》上映9日票房僅收153萬 監製陳心遙撰千字文告急

香港冇晒主流媒體

繼上星期曾憲寧導演發表「赴死論」後，監製陳心遙昨晚亦撰寫千字文，分享個人感受。他特別提到現今訊息碎片化，令到宣傳更難：「宣傳係特別難做嘅。主因就係碎片化，比起我哋十年前做《狂舞派》更碎，香港冇晒主流媒體，全部喺網上各自崢嶸。啱啱見到文人多說話質疑Group內係咪有打手……我想話，換轉你係宣傳人員，你都想喺全港主要電影討論區出打手啦，如果唔係點做宣傳呀？」電影除了傳統的宣傳方針外，亦曾製作形形式式的紀念品，舉辦不同類型的專場、展覽、打卡位、工作坊、Tour等，在社交網上更每日出Post介紹香港霓虹的歷史、現狀和存在意義，但在茫茫網海中仍然難以讓坊間看得見。他亦慨嘆正正經經的宣傳，遠不及有得鬧有得笑的流量密碼，連月的宣傳，就像不停掟石落海的感覺。陳心遙明白每個人看戲會有不同感受，分別可以差天共地，亦有權選擇如何消費，但他與修讀文化研究出身的曾憲寧導演，都十分鍾情「香港霓虹」這個題材，拍出《燈火闌珊》，最期望可以透過港產片，帶來更多的文化影響與討論，不論好壞評價，他們都樂意聆聽。文末他亦坦言他的感言未必對票房有逆轉性的幫助，但觀眾入場支持，至少可鼓勵他與導演繼續冒險去拍「香港文化」題材。事後他亦提出這次冒險去以光影留住光影的背後原因，道：「《燈火闌珊》好可能係香港電影史上最後一部以霓虹燈做題材嘅電影，因為街上嘅霓虹燈已經拆得七七八八，不太可能重現。」