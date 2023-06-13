電影《瑪利歐》收得 傳任天堂與環球開拍《薩爾達傳說》電影版動畫

新一代《薩爾達傳說》遊戲《王國之淚》推出冇耐，好多人都煲緊隻game，早排鄭伊健仲自爆同太太一齊打機打到唔願出門口！《薩爾達》本身充滿故事性，fans亦都追隨多年，加上開發商任天堂有份投資嘅《超級瑪利歐兄弟大電影》相當收得，至今全球狂收10億美元票房，天時地利之下，《薩爾達》當然有機會開拍電影版。

傳環球影業正與任天堂傾《薩爾達》電影版

影評人Jeff Sneider早前喺podcast爆料，指環球影業正係同任天堂傾緊《薩爾達》電影版事宜，仲話成事機會相當高，估計會係環球旗下動畫廠牌Illumination（前作包括《壞蛋獎門人》）另一傑作。Jeff Sneider仲話，環球一方相當有信心，願意大灑金錢(spending a pretty penny）去製作《薩爾達》電影版。《薩爾達傳說》1986年推出至今，經歷唔同遊戲機種轉變，細個嘅玩家而家做晒爸爸，隨時同仔女一齊打機，呢個如意算盤打得響！不過亦有《薩爾達》fans擔心，呢隻game本身係「劇情片」，做開合家歡動畫嘅Illumination未必掌握到氛圍。加上《瑪利歐》片中塞咗大量流行曲入去，Illumination會唔會搞到《薩爾達》電影版變成一套特長版MV？甚至有fans認為，搵返日本動畫大師宮崎駿嘅吉卜力工作室去處理就最對味！

原文刊登於 電影LOL