電影｜IU做媽媽 日本導演是枝裕和拍韓片《孩子轉運站》 棄嬰收集箱引發的人情故事

康城影展已經展開，日本導演是枝裕和憑韓國電影《孩子轉運站》（Broker）入圍……日本導演拍韓片？係！

話說2015年釜山影展，是枝裕和同韓國演員宋康昊碰面，傾到不如拍部韓片。導演之後寫咗個大綱，以棄嬰為主軸，再牽繫到幾個人嘅故事。「孩子轉運站」其實係韓國同唔少國家都有嘅「棄嬰保護箱」，作用係俾無法撫養初生BB嘅父母，將BB放入去有保護功能同感應器嘅裝置，等有關方面知道有BB喺入面，立即前去接收，再安排佢地由福利機構接管。

導演為咗呢個設定，接觸過BB時真係曾經喺呢個箱被遺棄嘅人，佢地長大後都會問自己嘅存在係咪好事。呢種諗法令是枝裕和更加決心要拍好呢套戲。

電影中，IU飾演嘅素英放低初生兒子宇成，喺負責管理嬰兒保護艙嘅東秀（姜棟元飾）同稱兄道弟嘅洗衣店老闆相鉉（宋康昊飾），居然私自將宇成帶走。素英第二日折返搵仔，東秀同相鉉向佢解釋，想為宇成搵處好人家先將佢帶走。素英決定同東秀、相鉉一齊為宇成搵新家庭而踏上旅程。而知道事件嘅女警（裴斗娜飾）同下屬李刑警（李周映飾）決定跟蹤佢地幾個……

演員卡士相當強，剩係宋康昊裴斗娜已經夠照，仲要有首次演媽咪角色嘅IU。導演是枝裕和話，因為疫情冇嘢做，喺屋企煲劇期間睇咗IU嘅舊作《我的大叔》，立即成為IU fans！就係咁，導演決定搵IU演素英，仲話個角色非佢莫屬。

睇預告片都感受到是枝裕和電影向來都有嘅淡然生活感，亦同喺康城得獎嘅《小偷家族》有所呼應。兩套戲入面嘅家庭，都唔一定有血緣關係，但係可以比親人更親。《孩子轉運站》6月下旬將會喺香港上映。

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