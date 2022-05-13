電影LOL．今期睇咩戲︳十字衝鋒車／極速快遞／我吃了那男孩一整年的早餐／世上最爛的人／昨日的美食 劇場版／長津湖之水門橋

十字衝鋒車

十字衝鋒車

退役軍人Will（耶也亞度馬甸II 飾演）急需籌集妻子的醫藥費，走投無路下投靠食慣大茶飯的哎吔大佬Danny（積佳蘭賀 飾演），兩兄弟鎖定目標：洗劫洛杉磯史上最大銀行，瓜分金庫3200萬美元！可惜，如意算盤打不響，敗走時他倆更騎劫了救護員Thompson（伊莎剛莎諾絲 飾演）駕駛的十字車。這對狗咬狗骨兄弟，在洛杉磯鬧市橫衝直撞子彈橫飛，飛車逃脫強大的警力追捕，更要確保人質受控；生死只差一線，保住命仔又要攞到錢洗， 兩兄弟怎拍住上才可以全身而退？

賣點︰戲院關門，好多戲都要喺屋企串流睇。呢套就係令你明白戲院幾咁重要嘅刺激大追捕戲種。

極速快遞

極速快遞

地表最強速遞車神，託運成功率100%！銀河（朴素丹 飾）表面上在廢車場打工，入夜後卻化身速遞車神，踩爆油門送遞他人拒送的東西，不惜一切，使命必達！從未失手的銀河接下一單載人任務，客人因被揭發打假波而要潛逃海外，可是他卻不幸被黑幫搶先找到，銀河到達時只見他遺下的年幼兒子。這場風暴的幕後黑手原來是貪污警察京弼，為了奪回可提出300億黑錢的保險匙，他窮追保管著保險匙的年幼兒子和銀河。為了要保護小孩，銀河用自己的神級飆車技巧，由首爾穿越大半個韓國直踩到釜山，與警方展開一輪超時速追逐，見到尾燈當你贏！

賣點︰《十字衝鋒車》係美式水牛雞翼的話，《極速快遞》就係韓式炸雞嘞。辣得來爽，乒鈴嘭唥，落雨天去濕之選。

我吃了那男孩一整年的早餐

我吃了那男孩一整年的早餐

17歲、高二的項微心（李沐 飾）視吃為人生最重要也是最療癒的事，而她第一次跟學長陶宥全（周興哲 飾）相遇，就是在學校的福利社。 跟全世界的 17 歲女孩一樣，項微心想像過各種自己在未來的樣子，而她身邊的陶宥全、方琦然、張元碩也一樣，故事開始時的他們，並沒有想過這一年竟然會有這麼多事，人生竟會充滿各式各樣的疑問……

賣點︰台式青春純愛扭橋故事，有「台灣」兩個字，2年幾冇飛過去嘅你點會唔buy？只怕係睇見戲入面啲早餐會分心諗「幾時有得飛？」。

長津湖之水門橋

長津湖之水門橋

1950年冬天，冰天雪地的長津湖區域，一場美國與中國煉獄般的血戰即將拉開序幕。 中美雙方分別派遣最為精銳的王牌部隊出戰——中國人⺠志願軍第9兵團、美軍陸戰第1師，步兵第7師。 兩支部隊在戰役中多次展開驚心動魄的殊死較量，中方在面臨極端嚴寒、⻝不果腹、以及巨大武器差距等諸多艱險條件時， 依舊毫無懼色、頑強抗戰、視死如歸，最終成功炸毀水門橋，並取得了抗美援朝戰爭中最為關鍵的一場決定性勝利。

賣點︰主旋律電影，了解國情，完。

世上最爛的人

世上最爛的人

即將滿30歲的茱莉，與大部分當代年輕人一樣，人生總是一團糟，嚮往自由是她的首要價值，而這份自由卻又帶來迷茫。她因為成績好而選擇讀醫，順從衝動轉系又重讀，偶爾想到就寫寫文章，一時興起便拿起相機當攝影師，最終放棄一身好才華，跑到書店當店員。「世上最爛的人」或許也是這一代人的縮影：不安現狀，仍在摸索未來。茱莉的當紅漫畫家男友艾索一直希望和她生小孩組織家庭，逼得太緊反而弄巧成拙。偶然之下她闖進一個派對，邂逅年輕迷人的小鮮肉亞文。很快地，她頭也不回陷入另一段新戀情，渴望帶來新轉變。隨著日子繼續前進，衝動和遺憾卻不斷發生在茱莉身上，以為找到靈魂伴侶共度一生，到頭來還是自己一個更開心？

賣點︰今屆奧斯卡有力挑戰Drive My Car爭最佳國際電影之作，仲獲提名最佳原創劇本。二字頭三字頭女生必睇，照鏡一樣。

昨日的美食 劇場版

律師筧史朗（西島秀俊 飾）和髮型師矢吹賢二（內野聖陽 飾）是一對同居戀人，對他們來說在餐桌一邊享用美食、一邊分享生活瑣事和想法，是最珍貴的日常。在史朗的提議下，兩人一同前往京都為賢二慶祝生日。然而在這趟「京都之旅」後，兩人內心竟有了沒法對對方坦白的事情… 某日史朗加班後，竟在商店街撞見賢二與陌生的年輕帥哥（松村北斗 飾）並肩而行！與此同時，他的好友小日向大策（山本耕史 飾）因同居戀人井上航（磯村勇斗 飾）突然失去蹤影，而尋求協助… 原本平靜和煦的日子，突然起了變化！原本理所當然的日常會否重臨？搖晃史朗和賢二今後人生的故事，即將開始。

賣點︰我好鍾意套劇，尤其是劇中食譜，跟住煮都好食。細膩貼地講同志生活上要思考嘅事，唔係一味有個角色好camp，或者感情生活亂七八糟嘅典型設定。假如你會睇晒今個禮拜六套新戲，呢套守尾門吖。就好似去居酒屋，飲到尾食個茶漬飯咁舒服。

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