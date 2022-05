電影LOL．今期睇咩戲︳十字衝鋒車／極速快遞／我吃了那男孩一整年的早餐／世上最爛的人／昨日的美食 劇場版／長津湖之水門橋

十字衝鋒車

十字衝鋒車

退役軍人Will(耶也亞度馬甸II 飾演)急需籌集妻子的醫藥費,走投無路下投靠食慣大茶飯的哎吔大佬Danny(積佳蘭賀 飾演),兩兄弟鎖定目標:洗劫洛杉磯史上最大銀行,瓜分金庫3200萬美元!可惜,如意算盤打不響,敗走時他倆更騎劫了救護員Thompson(伊莎剛莎諾絲 飾演)駕駛的十字車。這對狗咬狗骨兄弟,在洛杉磯鬧市橫衝直撞子彈橫飛,飛車逃脫強大的警力追捕,更要確保人質受控;生死只差一線,保住命仔又要攞到錢洗, 兩兄弟怎拍住上才可以全身而退?

賣點︰戲院關門,好多戲都要喺屋企串流睇。呢套就係令你明白戲院幾咁重要嘅刺激大追捕戲種。

極速快遞

極速快遞

地表最強速遞車神,託運成功率100%!銀河(朴素丹 飾)表面上在廢車場打工,入夜後卻化身速遞車神,踩爆油門送遞他人拒送的東西,不惜一切,使命必達!從未失手的銀河接下一單載人任務,客人因被揭發打假波而要潛逃海外,可是他卻不幸被黑幫搶先找到,銀河到達時只見他遺下的年幼兒子。這場風暴的幕後黑手原來是貪污警察京弼,為了奪回可提出300億黑錢的保險匙,他窮追保管著保險匙的年幼兒子和銀河。為了要保護小孩,銀河用自己的神級飆車技巧,由首爾穿越大半個韓國直踩到釜山,與警方展開一輪超時速追逐,見到尾燈當你贏!

賣點︰《十字衝鋒車》係美式水牛雞翼的話,《極速快遞》就係韓式炸雞嘞。辣得來爽,乒鈴嘭唥,落雨天去濕之選。

我吃了那男孩一整年的早餐

我吃了那男孩一整年的早餐

17歲、高二的項微心(李沐 飾)視吃為人生最重要也是最療癒的事,而她第一次跟學長陶宥全(周興哲 飾)相遇,就是在學校的福利社。 跟全世界的 17 歲女孩一樣,項微心想像過各種自己在未來的樣子,而她身邊的陶宥全、方琦然、張元碩也一樣,故事開始時的他們,並沒有想過這一年竟然會有這麼多事,人生竟會充滿各式各樣的疑問……

賣點︰台式青春純愛扭橋故事,有「台灣」兩個字,2年幾冇飛過去嘅你點會唔buy?只怕係睇見戲入面啲早餐會分心諗「幾時有得飛?」。

長津湖之水門橋

長津湖之水門橋

1950年冬天,冰天雪地的長津湖區域,一場美國與中國煉獄般的血戰即將拉開序幕。 中美雙方分別派遣最為精銳的王牌部隊出戰——中國人⺠志願軍第9兵團、美軍陸戰第1師,步兵第7師。 兩支部隊在戰役中多次展開驚心動魄的殊死較量,中方在面臨極端嚴寒、⻝不果腹、以及巨大武器差距等諸多艱險條件時, 依舊毫無懼色、頑強抗戰、視死如歸,最終成功炸毀水門橋,並取得了抗美援朝戰爭中最為關鍵的一場決定性勝利。

賣點︰主旋律電影,了解國情,完。

世上最爛的人

世上最爛的人

即將滿30歲的茱莉,與大部分當代年輕人一樣,人生總是一團糟,嚮往自由是她的首要價值,而這份自由卻又帶來迷茫。她因為成績好而選擇讀醫,順從衝動轉系又重讀,偶爾想到就寫寫文章,一時興起便拿起相機當攝影師,最終放棄一身好才華,跑到書店當店員。「世上最爛的人」或許也是這一代人的縮影:不安現狀,仍在摸索未來。茱莉的當紅漫畫家男友艾索一直希望和她生小孩組織家庭,逼得太緊反而弄巧成拙。偶然之下她闖進一個派對,邂逅年輕迷人的小鮮肉亞文。很快地,她頭也不回陷入另一段新戀情,渴望帶來新轉變。隨著日子繼續前進,衝動和遺憾卻不斷發生在茱莉身上,以為找到靈魂伴侶共度一生,到頭來還是自己一個更開心?

賣點︰今屆奧斯卡有力挑戰Drive My Car爭最佳國際電影之作,仲獲提名最佳原創劇本。二字頭三字頭女生必睇,照鏡一樣。

昨日的美食 劇場版

律師筧史朗(西島秀俊 飾)和髮型師矢吹賢二(內野聖陽 飾)是一對同居戀人,對他們來說在餐桌一邊享用美食、一邊分享生活瑣事和想法,是最珍貴的日常。在史朗的提議下,兩人一同前往京都為賢二慶祝生日。然而在這趟「京都之旅」後,兩人內心竟有了沒法對對方坦白的事情… 某日史朗加班後,竟在商店街撞見賢二與陌生的年輕帥哥(松村北斗 飾)並肩而行!與此同時,他的好友小日向大策(山本耕史 飾)因同居戀人井上航(磯村勇斗 飾)突然失去蹤影,而尋求協助… 原本平靜和煦的日子,突然起了變化!原本理所當然的日常會否重臨?搖晃史朗和賢二今後人生的故事,即將開始。

賣點︰我好鍾意套劇,尤其是劇中食譜,跟住煮都好食。細膩貼地講同志生活上要思考嘅事,唔係一味有個角色好camp,或者感情生活亂七八糟嘅典型設定。假如你會睇晒今個禮拜六套新戲,呢套守尾門吖。就好似去居酒屋,飲到尾食個茶漬飯咁舒服。

