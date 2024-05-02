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娛樂
2024-05-02 12:54:00

電影LOL︳19歲哈佛華裔男生Wesley Wang自製短片一炮而紅 升呢做荷里活編劇導演

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Wesley Wang自製短片一炮而紅 19歲哈佛華裔男生升呢做荷里活編劇導演

Wesley Wang自製短片一炮而紅 19歲哈佛華裔男生升呢做荷里活編劇導演

今日外媒Deadline報導，多間片廠都爭相競逐一部網上短片Nothing, Except Everything嘅版權，結果由TriStar Pictures奪得，並會將短片改編成為正式放映嘅長片。而呢套作品嘅原創者Wesley Wang，將會為長片版本擔任編劇同導演。

重點 － Wesley Wang今年只係19歲，但係拎過11次全國象棋冠軍，而家喺名校哈佛修讀經濟。

相當於香港中六

Nothing, Except Everything係 Wesley Wang喺高中最後一年（相當於香港中六）時所拍短片，以一個高中生嘅想法同生活為題材，而家你上網都睇到。睇落好似冇章法，故事又跳躍，Wesley就話係故意咁做，想將平日社交平台見到嘅內容風格，放入電影呢個媒體度。

11歲開始拍片至今有5套作品

Wesley Wang成長於影像世代，11歲就開始拍片，至今有5套作品。為咗拍Nothing, Except Everything，Wesley send咗200個email俾各大小監製，終於有人願意合作，幫佢搵埋演員。去年Wesley 將Nothing, Except Everything放上youtube後旋即走紅，收睇次數已經有430萬次，甚至得到美國一個短片電影節嘅評審團大獎。

Darren Aronofsky即將同Wesley Wang合作

即將同Wesley Wang合作、為Nothing, Except Everything出任監製嘅，係同樣來自哈佛、執導前年上映作品《鯨》(The Whale)嘅Darren Aronofsky。當年Darren Aronofsky首次執導長片Pi，同Nothing, Except Everything一樣都係以數學為引子，而Pi就為 Aronofsky喺1998年Sundance電影節拎到最佳導演獎。

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原文刊登於 電影LOL

Wesley Wang與Nothing, Except Everything男女主角David Mazouz及Lily Chee Nothing, Except Everything Nothing, Except Everything Nothing, Except Everything Wesley Wang
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