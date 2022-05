電影LOL︳Adam Sandler新片演活NBA球探血淚史《籃兒當搏盡》6月上架

NBA季後賽打到第2圈,今年除咗灰熊對勇士打成3比1之外,其餘對決都係(暫時)2比2平手,邊隊最有冠軍相?好似每隊都有機會!

籃兒當搏盡

6月頭應該係打總決賽嘅時候,而Netflix亦就啱時間,安排新片《籃兒當搏盡》(Hustle)上架。

成千上萬熱血「籃兒」想打入NBA,但係要成為其中一位球員,一啲都唔易。好波之餘,仲要有伯樂,每隊球隊都有發掘潛力新人嘅球探。《籃》講述Adam Sandler飾演嘅NBA費城76人隊球探Stan,夢想成為球隊教練,但喺球圈打滾30年,依然係個nobody。身為球探Stan要周圍飛,去唔同國家唔同球場,發掘下一位球星,竟然俾佢喺西班牙街場搵到個不可多得嘅潛力股Bo。Stan決定先斬後奏,瞞住團隊將呢位球員帶到美國,要把握最後一次機會,證明佢地值得喺 NBA 佔一席位。

《籃》預告片正式登場,有睇波嘅朋友可以玩下photohunt - 究竟淨係trailer入面,已經有幾多個現役球員現身?飾演Bo嘅Juancho Hernamgomez正正係其中一位,現實中佢都真係來自西班牙嘅NBA球員。演員之外,LeBron James嘅公司有份投資套戲,「大帝」順理成章成為監製之一。

右二,Kyle Lowry

後面咪Aaron Gordan囉

費城取景,梗係有76人嘅Tobias Harris

「22歲」嘅Boban Marjanovich

人稱「咖喱弟」嘅Seth Curry

寸寸貢嘅Anthony Edwards

拍喜劇起家嘅Adam Sandler再次演劇情片,仲同黑人女星Queen Latifah演夫妻。至於編劇人選都好有趣,分別係A Star Is Born嘅Will Fetters,同埋籃球game NBA2K系列嘅Taylor Materne。係呀,Game都有編劇,你有打MyCareer模式就明。

姜濤、Ian同Edan有份嘅籃球劇《季前賽》剛剛煞科,怕且未咁快有得睇。對籃球片有興趣嘅,睇NBA final之餘記得睇埋《籃兒當搏盡》。

更多電影文章

電影LOL.今期睇咩戲︳奇異博士2:失控多元宇宙/屁屁偵探電影/絕頂好腦細

電影LOL︳《阿凡達2》預告片正式曝光 下一代唔係藍皮膚?

電影LOL︳《自殺特攻》翻生成功 衍生網劇以幕後大腦Amanda做主角

電影LOL︳超人個friend DC新超級英雄電影The Wonder Twins 開鏡前突然停拍

電影LOL︳《狂野時速10》極速搵到導演頂上 林詣彬劈炮因為頂唔順雲狄素

電影LOL︳荷里活影視巡禮CinemaCon新片大晒冷 Barbie、殺神John Wick 4下年上畫

電影LOL︳《狂野時速》第10集開機一周後 導演林詣彬突然劈炮

按此下載 全新Yahoo APP,睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評,新人更可即時換領限量新人禮,立即下載

This article originally appeared on 電影LOL at https://hk.news.yahoo.com/%E9%9B%BB%E5%BD%B1lol%EF%B8%B3-adam-sandler%E6%96%B0%E7%89%87%E6%BC%94%E6%B4%BB-nb-a%E7%90%83%E6%8E%A2%E8%A1%80%E6%B7%9A%E5%8F%B2%E3%80%8A%E7%B1%83%E5%85%92%E7%95%B6%E6%90%8F%E7%9B%A1%E3%80%8B-6-%E6%9C%88%E4%B8%8A%E6%9E%B6-060426730.html