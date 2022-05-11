電影LOL︳Adam Sandler新片演活NBA球探血淚史《籃兒當搏盡》6月上架

NBA季後賽打到第2圈，今年除咗灰熊對勇士打成3比1之外，其餘對決都係（暫時）2比2平手，邊隊最有冠軍相？好似每隊都有機會！

籃兒當搏盡

6月頭應該係打總決賽嘅時候，而Netflix亦就啱時間，安排新片《籃兒當搏盡》(Hustle)上架。

成千上萬熱血「籃兒」想打入NBA，但係要成為其中一位球員，一啲都唔易。好波之餘，仲要有伯樂，每隊球隊都有發掘潛力新人嘅球探。《籃》講述Adam Sandler飾演嘅NBA費城76人隊球探Stan，夢想成為球隊教練，但喺球圈打滾30年，依然係個nobody。身為球探Stan要周圍飛，去唔同國家唔同球場，發掘下一位球星，竟然俾佢喺西班牙街場搵到個不可多得嘅潛力股Bo。Stan決定先斬後奏，瞞住團隊將呢位球員帶到美國，要把握最後一次機會，證明佢地值得喺 NBA 佔一席位。

《籃》預告片正式登場，有睇波嘅朋友可以玩下photohunt － 究竟淨係trailer入面，已經有幾多個現役球員現身？飾演Bo嘅Juancho Hernamgomez正正係其中一位，現實中佢都真係來自西班牙嘅NBA球員。演員之外，LeBron James嘅公司有份投資套戲，「大帝」順理成章成為監製之一。

右二，Kyle Lowry

後面咪Aaron Gordan囉

費城取景，梗係有76人嘅Tobias Harris

「22歲」嘅Boban Marjanovich

人稱「咖喱弟」嘅Seth Curry

寸寸貢嘅Anthony Edwards

拍喜劇起家嘅Adam Sandler再次演劇情片，仲同黑人女星Queen Latifah演夫妻。至於編劇人選都好有趣，分別係A Star Is Born嘅Will Fetters，同埋籃球game NBA2K系列嘅Taylor Materne。係呀，Game都有編劇，你有打MyCareer模式就明。

姜濤、Ian同Edan有份嘅籃球劇《季前賽》剛剛煞科，怕且未咁快有得睇。對籃球片有興趣嘅，睇NBA final之餘記得睇埋《籃兒當搏盡》。

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