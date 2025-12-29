電波少年｜謝昭仁伊藤高史重聚 港日拍檔27年後各有發展

唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲好望角徒步到歐洲挪威的港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享合照，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲的伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。

網民︰集體回憶

唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。