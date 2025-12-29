電波少年｜謝昭仁伊藤高史重聚 港日拍檔27年後各有發展

唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲好望角徒步到歐洲挪威的港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享合照，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲的伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。
網民︰集體回憶
唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。
《電波少年》（日本節目名為《前進！電波少年》）為日本電視台90年代末開始播放的真人show節目，當時分別於日本及香港招募素人參加。節目組於香港報章刊登分類廣告招人，當時於商台任職DJ的謝昭仁見到廣告後「膽粗粗」去應徵，順便為電台節目取材。估唔到謝昭仁成功被錄取，更於農曆年期間被日本攝製隊從家中帶到南非，與素未謀面嘅伊藤高史組成「朋友」組合一同出發。
花290日 由南非到挪威
昭仁同伊藤只獲發十萬日圓（相當於當時約6千港元），二人要由南非好望角一路向北，以截車或步行方式去到挪威斯萊特角燈塔。過程中二人不得以打工以外方式賺取旅費，相當刻苦，更因為肯亞政局不穩而獲准搭飛機到蘇丹繼續行程。昭仁同伊藤最終花了290日時間完成旅程，節目引來好大迴響，TVB更於節目《城市追擊》跟進報道。
伊藤高史成立劇團
完成旅程後，謝昭仁曾於日本演藝界發展，更於演藝界乒乓球比賽中連奪兩屆冠軍。後來昭仁回流香港重返商台成為美術總監，再轉投廣告界，作品更得過國際大獎。至於伊藤高史回國後同樣於日本演藝界發展，後來轉戰劇場界並成立劇團，伊藤演出之外亦會參與劇本創作。伊藤高史同造型師女友於2011年結婚，婚後二人育有5位小朋友，相當厲害！
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈