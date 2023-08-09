電視廣告女人玩晒 綾瀨遙登廣告曝光率最高藝人

日本最大的電視廣告數據庫「電視廣告統計」對關東地區5間商業廣播公司進行統計，得出今年上半年電視廣告曝光率最高藝人及廣告合約最多藝人。盛傳年底與早前來港的佐藤健結婚、38歲女星綾瀨遙演出休閒服UNIQLO、護膚品牌SK-II等電視廣告，以15萬9,690秒曝光時間，成為上半年廣告曝光率最高藝人。女星榮倉奈奈的34歲老公賀來賢人以14萬790秒排名第2，童星出身的19歲女星蘆田愛菜以12萬7,500秒排名第3。

今田美櫻人氣勝川口春奈

上半年最多電視廣告合約藝人是28歲女星川口春奈，她現時坐擁JCB信用卡、HAMA壽司、Suntory飲品等19份廣告合約排名第1。蘆田愛菜與26歲女星今田美櫻同樣以15份廣告合約排名第2。以現時人氣度來說，第3位的今田比冠軍的川口更高，出生福岡的今田在14歲時被模特兒公司發掘入行，被傳媒封為「福岡最美麗少女」。成名作是2018年劇集《花過天晴~花樣男及 Next Season~》，同年6月其IG帳號追蹤人數突破100萬。2020年演出神劇《半澤直樹2》，今年4月與福山雅治合演劇集《Last Man-全盲搜查官》，還有播放中劇集《一兆$遊戲》。今田美櫻擁有的廣告合約包括上班服飾AOKI、護髮品牌PANTENE、第一生意保險等。睇番廣告曝光率及合約量的頭3位置，除了賀來賢人之外，其餘全屬女演員，日本廣告界可算是女人天下。