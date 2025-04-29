霆鋒創作Gin Lee新歌：最鍾意幫人寫變態難唱嘅歌

霆鋒一口答應為Gin寫歌，她在IG發文：「好夢幻又不真實。」

謝霆鋒4場啟德騷完滿結束，原來他開騷前除了專心排練，同時為Gin Lee(李幸倪)作曲兼監製新歌《白夜行》。Gin Lee表示當初只抱住「隨緣啦，佢咁忙邊得閒理我？」的心態，無論是音樂上，還是電影合作都可以，「就係想合作吓，一係寫歌一係拍電影，總之有得合作就好開心，咁乜都試吓，哈哈。」

Gin在IG分享相片和發文，表示自己「膽粗粗」邀霆鋒寫歌，點知他一口答應，更聽了她大量作品才開始創作。霆鋒向她說：「我最鍾意幫人寫啲變態難唱嘅歌。」Gin說：「難唱程度係錄足3日，去到第3日錄音，就係霆鋒開騷前12日，佢嚟親自監場。佢專登抽時間嚟，真係受寵若驚。」

MV拍到靈魂出竅

Gin表示，《白夜行》在上年7月收到demo，腦海即時湧現畫面，於是和子龍、霆鋒分享自己所見的畫面。經過不斷調整，發現有些地方可做得更好，霆鋒主動說：「我哋錄多次。」Gin聽罷大為感動。

《白夜行》MV到雲南小鎮拍攝，Gin出發前睇過當地天氣報告以為好凍，就帶晒厚衫加羽絨。但去到竟有30幾度。「原來兩個鐘車程嘅氣溫已經好唔同。最後羽絨冇著，靠退熱貼同風扇保命。雖然拍到天光兼靈魂出竅，但睇過MV後即時wow咗，每個鏡頭超精準，靚到癲。」

