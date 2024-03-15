霍汶希分享成功之道 自爆做茶水部都想管埋廁所部門

Mani自言「唔安分守己」，她以茶水部作比喻，「就算我係做茶水部，我都想管埋廁所部門啦，係咪都管多幾個部門吖嘛，可能有朝一日可以管埋廚房，總廚都做埋，我係用呢個理念。當你個版圖擴大，你就會自然一級一級咁上。」於是她三十九歲那年，決定跳出舒適圈，主動申請到內地工作，那年正是她經理人生涯的巔峰時間，旗下藝人獲得最多獎、工作量最多的時期。移居北京第一個星期，很開心，但一個月後便抑鬱起上來，「好快就冬天，好凍，嗰陣時北京冇而家咁多嘢食，全部都好油好辣，我肚痾咗一個月。」又因為自己的普通話是「有限公司」，初期發生不少尷尬場面，「有一次食飯，席上全部都係最大嘅4A公司、Magazine入面最大嘅editor。我對面嗰個係一間4A公司嘅老闆，佢着住一件藍色衫，我又着住藍色衫，冇嘢講起上嚟梗係講自己識講嗰啲國語啦，我就話：『你是不是喜歡男生（藍色）的？』佢擘大咗個口，『是的。』嗰個係男人嚟嘅，原來佢真係鍾意男仔嘅，但佢未出櫃，我真係好尷尬！佢答完之後，我仲要：『你喜歡男生（藍色）的？我也喜歡男生（藍色）的！哈哈。』其實我係講你鍾意藍色我都鍾意藍色呀。但講咗出嚟就變成你鍾意男人呀？我都鍾意男人呀！嘩！真係瘀到呢！我就經歷咗年幾咁嘅生活，唔要面，真係乜都唔要面㗎啦去到。」她認為去到一個新地方除了要適應當環境、融入當地文化，更要學習，「我真係而家日日都不斷咁學緊新嘢，好多嘢學！」在跟員工的互動環節中，有員工問到如何做領導時，Mani便以教女作比喻，她坦言「教女係最難！」她謂以前教藝人，藝人的母親十分感謝她，因為藝人都聽她的說話而不聽他們母親的說話，「呢個年代要認同佢哋之餘，要用啟發嘅方法，我唔會同佢哋講應該做啲乜，我會俾佢哋幾個唔同嘅選擇，但我心裏面當然有一個覺得係最好㗎啦。好似我個女咁，佢唔肯彈鋼琴，佢話：『我唔彈啦。』我話：『小朋友一定要學一個樂器㗎喎，你自己揀啦。』佢話打鼓，打鼓喎，我真係入精神病院。我話：『打鼓都唔錯，但係表姐又拉二胡喎，其實二胡都唔錯、古箏都好嘅，但我覺得拉二胡好適合你，你可以同表姐交流吓。」引導佢，等佢講咗出嚟先，最後佢話：『又係喎，咁二胡啦。』我話：『咁你揀㗎喎，以後你要俾心機。』咁佢就拉咗八年啦。路係佢自己揀，你不能揀條路俾佢行，你揀條路俾佢行，佢一定唔行！引導，同埋俾幾樣嘢佢揀，揀完之後，你意接受但一切照舊嗰啲呢，哈哈，用盡自己方法引導番佢揀你自己想揀嘅嘢。」全場頓時掌聲四起，演講亦於一片歡樂的氣氛中結束。