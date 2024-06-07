霍汶希孖陳國邦北京開班授課 為中央戲劇學院培養人才

Mani在社交網上載多張合照，相中見二人落力向學員分享經驗，Mani 並寫道：「恭喜我們英皇娛樂與中央戲劇學院的『中戲英皇演藝學堂』首期班學員們圓滿結業！非常感謝中戲專業老師們及演員陳國邦為學員們授課，這一個月的學習和經歷，看到了你們的努力和成長，臉上也都更多了一份自信，未來希望你們越來越好。也期待有更多的有夢想的朋友們來加入我們的課程，期待我們的暑期班！」據知，課程在北京授課，由中央戲劇學院繼續教育中心與英皇娛樂合作開辦，主力培養新演員，首期約有50名學生。