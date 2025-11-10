霍汶希效力英皇32年讚楊受成好老闆 爆容祖兒入行最大樽頸位

Mani 指當年簽容祖兒成為旗下藝人，可謂披荊斬棘乘風破浪，因為當年容祖兒的舊唱片公司撤離，但她跟卡啦OK公司仍然有經理人合約，Mani 要想盡辦法將她羅致到旗下，她表示：「你要有個信念佢一定紅！佢一定掂，如果唔係我花咗咁多方法，我冇呢個信念點會咁披荊斬棘，同埋咁乘風破浪搞到佢做我哋第一個重點嘅新人呢？」她表示當時直覺覺得容祖兒一定會紅，除了因為性格非常好，唱功亦很了得，「佢一到唱live嘅爆發力，係我見過嘅新人裏面，冇乜幾個，同埋我好相信觀眾緣，我都同任何人講，佢初初入嚟真係唔係靚，感覺係一個鄰家小女孩，但係當佢日漸發展越來越好嘅時候，其實佢隻眼好有靈氣，好有光彩，慢慢自信心一變，啲星味就出晒嚟。」

Mani 與容祖兒合作多年，二人的感情已經昇華至家人一樣，她表示雙方都一直互相信任，「好多時人與人之間嘅信任，你會減少咗好多溝通嘅成本，亦都係因為一個信任，令到大家有一個能量，同我哋自己講『一定得嘅！』」Mani 又大爆容祖兒入行以來的最大樽頸，就是聲帶生繭，「最慘最慘！我係要陪佢瞓，因為佢好慘，我希望喺佢屋企陪佢瞓同佢傾吓偈陪吓佢，佢情緒好低落。當一個人覺得人生裏面剩係得把聲，呢個係我嘅資本，亦都係我天生能力裏面唯一一個我最叻嘅嘢，我都冇埋啦，我都完結啦，嗰種絕望係明嘅。」幸好，容祖兒經過治療後聲帶慢慢好起來，Mani更指對方對自己的要求和努力，直至今天的成就，絕對是值得擁有。

藝人忠心不離巢

英皇有不少歌手加盟後都冇轉過會，Mani 透露這一份忠心，絕對是歸功於老闆楊受成，並大讚對方如精神領袖一樣，大家感覺像一家人：「佢話唔係靠藝人去搵錢，而係啲藝人有能力做一啲衍生品，或者生一啲project出嚟搵錢，唔係靠抽藝人嘅佣金。總之個藝人會覺得，公司唔係抽我好多佣金，但係全面嘅所有service又好、保障又好，好多嘢都係好到位，公司係點樣用心去培養佢或者幫佢護航。」她續指若藝人「出事」，老闆一樣不離不棄去支持，「一樣諗方法點樣教佢，點樣解決事情，老實講娛樂圈係好現實嘅，你一沉就百踩，你一出事就劃清界線啦，同你冇朋友做啦，你估我見得少咩？我都見好多，但你諗吓如果藝人出事都要攬上身繼續同佢並肩作戰，呢間公司點會留唔到人？」

自動加人工

Mani 效力英皇已經32年，她跟歌手們一樣覺得公司不離不棄，更指老闆在冇要求下自動加人工：「當一個新人入去做一個行業，好需要有人去培養你，俾機會你，我覺得老闆真係花咗好多精力培育我之餘，仲介紹好多人脈俾我，我喺呢間公司亦都好開心，我好記得我有幾次嘅加薪，我冇要求過自己加薪，係佢自己加俾我，佢覺得你應該有咁嘅人工，我真係冇講過要加薪。」