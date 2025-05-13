霖霖出片否認做二奶　正宮怒po出軌證據反擊

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）近日被爆疑出軌已婚男，後在11日晚間發布聲明影片，認了網路上流傳的不雅照確實是她，但強調照片是與前男友林庭謙交往期間所拍攝，並表示與人夫的私訊對話與網購、匯款截圖都是造假，其餘部分將交由律師處理。對此，PO出爆料文的正宮則公開更多證據，更怒罵霖霖：「一直撒謊騙粉絲炒作，是不會有好下場的！」
正宮發文公開更具體證據
事件中的正宮12日凌晨在Dcard發文，表示她與前夫是在美國求學時認識，並非外界所傳的「拜金女」，而網路上流傳的夫妻合照也並非本人，目前已經準備離婚、淨身出戶；但為了不讓孩子將來活在父親的陰影下，決定不公開前夫的任何資訊。接著透露是在前夫手機中發現不雅照，強調照片中附有拍攝時間、地點與霖霖的淘寶收貨地址等具體證據。
正宮直指霖霖與她前夫戀愛、有不當行為時，林庭謙正在內地進行比賽，「而李小姐則是在愛巢裡吃我老公的小頭。」對於霖霖聲稱不雅照是林庭謙所拍攝，正宮則表示自己與林庭謙從未有過接觸。
正宮無奈表示雖然目前已經聯繫台灣與內地的律師及警方處理，但因法律程序難以追回共同財產，她才決定公開霖霖的行為，直批她是「勒索慣犯」，希望能提醒更多人，「不要再被這種人欺騙。」坦言自己目前仍在消化前夫與霖霖帶給她的傷害，「我現在只想趕快處理完跟前夫的事，然後帶著我的兩個孩子，好好過生活。」
最後她在貼文留言區狠批霖霖「李女士已經靠我火（紅）了，就不要再拉前任（林庭謙）來背鍋炒作了，還有同時吃幾根不怕嘴巴裡長菜花嗎？」再度引發熱議。
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