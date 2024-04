J.K.羅琳讚完美

Evanna Lynch從2007年上映的《哈利波特:鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix),參演共四集《哈》片,扮演性格古怪的露娜卻獲原著作家J.K.羅琳大讚,形容她演繹此角相當完美,而Evanna Lynch的金髮及藍眼形象,對影迷來說實在是深入民心。