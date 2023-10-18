熱門搜尋:
煥然壹居 劉詩昆 以巴衝突 天氣 尋人 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-18 22:18:21

露雲娜初上擋台感刺激 歐信希生日搞fans meeting

分享：
生活

頒獎完畢後，與一班拳手合照。

兩位風行唱片唱將露雲娜及歐信希，近日獲紅人堂體育及娛樂集團行政總裁翁燦燐(Allen)邀請，為富德紅人堂博擊王世界職業大賽》擔任頒獎嘉賓，兩人均是首次親身到現場觀賞拳賽。

生活

歐信希稱，拳手要非常有毅力，才有資格踏上擂台；就像歌手要經常練歌，才有信心上舞台。

曾經練拳明白拳手

露雲娜表示，感覺刺激且具有爆炸力，而歐信希則稱，自己越看越緊張。歐信希說：「原來現場睇拳賽剌激好多，難怪大型拳賽經常爆滿，我同家姐(露雲娜暱稱)上台頒獎時，佢見到擂台上仲有血漬，其中一位拳手臉上還未止血，我恐防她會驚就調轉位置，由我頒腰帶，家姐頒獎杯。」

歐信希稱以前學過打拳，又稱「兩年前因為開演唱會，就跟教練練拳，一個回合打兩分鐘都好喘氣，不停郁動、踢腳，比跑步用更多體力。剛才見選手打到紅紅瘀瘀，其實我練拳時候亦都一樣，每個動作都消耗唔少體力。」歐信希透露今年生日，將會於21日與歌迷以生日會相聚，因為疫情關係許久沒有與粉絲相聚。

生活

首次睇拳賽即有機會踏上擂台，露雲娜自言興奮。

翻唱《祝福》 丈夫監製發燒CD

首次睇拳賽又初踏擂台的露雲娜，坦言非常興奮，「我覺得佢哋好有體育精神，完場公布賽果，贏家與落敗者也好，會擁互相抱對方。」露雲娜笑言和歐信希曾經一起開演唱會，建議不如創新點，兩人業餘性質打一場，歐信希笑笑口話 :「你講真㗎，我肯我奉陪 ! 」

露雲娜最近推出第三張發燒CD專輯《From My Heart》，翻唱了葉蒨文的《祝福》，她說：「喜歡呢首歌的旋律，亦真心想祝福大家最緊要身體健康，沒有健康甚麼也做不成。」新專輯露雲娜找丈夫任監製，丈夫為她寫了一首全新歌曲《READY》。「首歌係疫情時寫，內容係如果遇上任何難題都要勇敢面對，現在疫情過去，一切就重新出發。

生活

露雲娜找來丈夫監製發燒碟，更獲對方為她寫了一首全新歌曲《READY》。

生活

為了開演唱會而練氣，歐信希曾跟師傅學習拳擊。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受