露雲娜初上擋台感刺激 歐信希生日搞fans meeting

兩位「風行唱片」唱將露雲娜及歐信希，近日獲紅人堂體育及娛樂集團行政總裁 翁燦燐 ( Allen)邀請，為《富德紅人堂博擊王世界職業大賽》擔任頒獎嘉賓，兩人均是首次親身到現場觀賞拳賽。

曾經練拳明白拳手 毅 力

露雲娜表示，感覺刺激且具有爆炸力，而歐信希則稱，自己越看越緊張。歐信希說：「原來現場睇拳賽剌激好多，難怪大型拳賽經常爆滿，我同家姐(露雲娜暱稱)上台頒獎時，佢見到擂台上仲有血漬，其中一位拳手臉上還未止血，我恐防她會驚就調轉位置，由我頒腰帶，家姐頒獎杯。」

歐信希稱以前學過打拳，又稱：「兩年前因為開演唱會，就跟教練練拳，一個回合打兩分鐘都好喘氣，不停郁動、踢腳，比跑步用更多體力。剛才見選手打到紅紅瘀瘀，其實我練拳時候亦都一樣，每個動作都消耗唔少體力。」歐信希透露今年生日，將會於21日與歌迷以生日會相聚，因為疫情關係許久沒有與粉絲相聚。