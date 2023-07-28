靈戲逼人｜年青版Big Boss陳俊堅拍打鬥戲前受傷聯11針 阮浩棕抱Tiffany轉圈似舉鐵

TVB 劇集《靈戲逼人》今晚大結局。昨晚（27日）一集Big Boss終於現身，原來正是新登場人物江志強！當年江志強（陳俊堅飾）貪念起偷了雲哥（張振朗分飾）送給柳芳（龔嘉欣飾）的定情鑽石鈪；最終遭揭發惡行的江志強，一怒之下燒死柳芳及亂刀插死雲哥。為掩藏當年罪行，江志強（吳瑞庭飾）表面上幫柳芳鬼魂盡量留在人間，實則是出盡法寶加速柳芳煙消雲散…

2013年無綫藝訓班畢業的陳俊堅，之前在其主持的《七線人棄王》中，曾自嘲是「綠葉散打王」，劇集演出「十居其九」死不足惜。是次俊堅不但不用捐軀，角色亦看似甚有發揮，昨晚插死雲哥時，更肉緊至青筋盡現，不過俊堅受訪時坦言殺嘉欣比殺振朗緊張：「尤其放嘉欣入個箱嗰度要好小心，驚整親佢。」俊堅續指拍攝《靈戲》期間，一度因意外遭鋼鐵刮到腳、並縫了足足11針，但當時仍有大量打鬥場面未拍攝，經過多番內心掙扎，俊堅為免影響劇組，決定頂硬上拍落去，俊堅說：「拍嗰日要好小心個傷口，因為未埋晒口。另外難忘嘅係有啲鏡頭要用真斧頭，個真斧頭劈唔中振朗，但劈落個水壼度時個水壼裂開咗一半。振朗好好，佢鼓勵我要盡全力，嗰個鏡頭係有啲驚險。」俊堅又笑謂今次最特別是終於不用被殺。