靈戲逼人｜蔚雨芯突破演出有望衝擊女配角 傳約滿網民盼無綫珍惜Rainky

蔚雨芯與張振朗原本是很sweet的一對，但因為李日朗介入，最後分手。

由張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、蔚雨芯等主演的《靈戲逼人》自播出以來，大受觀眾歡迎，劇中多位演員的表現備受注意。雨芯（Rainky）飾演的Karen自出場以來一直成為焦點，尤其是這兩晚的劇情，Rainky的表現獲得不少網民讚賞，更認為她可以衝擊女配角的寶座，希望無綫可以安排Rainky參加多些劇集演出。

昨晚Rainky與張振朗及李日朗三人對質的畫面，非常精彩，Rainky委屈說出實情的表現非常自然，網民大讚她的演出恰到好處，又不過火，並笑言其他人或會以濠哭去處理這場戲份。