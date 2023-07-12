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娛樂
2023-07-12 18:36:19

靈戲逼人｜蔚雨芯突破演出有望衝擊女配角 傳約滿網民盼無綫珍惜Rainky

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蔚雨芯與張振朗原本是很sweet的一對，但因為李日朗介入，最後分手。

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、蔚雨芯等主演的《靈戲逼人》自播出以來，大受觀眾歡迎，劇中多位演員的表現備受注意。雨芯（Rainky飾演的Karen自出場以來一直成為焦點，尤其是這兩晚的劇情，Rainky的表現獲得不少網民讚賞，更認為她可以衝擊女配角的寶座，希望無綫可以安排Rainky參加多些劇集演出。

昨晚Rainky與張振朗及李日朗三人對質的畫面，非常精彩，Rainky委屈說出實情的表現非常自然，網民大讚她的演出恰到好處，又不過火，並笑言其他人或會以濠哭去處理這場戲份。

蔚雨芯委屈演出︰

男仔頭唔慣肉麻

提到今次的角色，Rainky予人非常sweet的感覺，她笑言最不習慣是「耍肉麻」：「今次終於可以拍好sweet嘅場口，我平時拍拖唔會講啲咁肉麻嘅嘢，因為我骨子裏係男仔頭；但原來做骨痺情侶都幾好玩，喺現場有忍唔住爆笑。」談到與張振朗有Kiss戲，Rainky笑指很尷尬：「因為我少接觸呢類戲，拍時搞到我面都紅埋，因為現場有好多人望住我kiss。振朗好好，喺現場會take care好多嘢，有佢喺度會淡定啲，真係『阿朗喺大廳，咩都唔使驚』。」

演床戲好緊張

至於與李日朗的床上戲，Rainky坦言更是緊張：「一來係床戲、二來又要驚走光各樣，阿Don好好，佢教我點就位會冇咁尷尬。」 Rainky指與「女鬼」龔嘉欣有不少對手戲，由於要配合後期製作，拍攝時需花時間等埋位，但看到成果後感很值得：「尤其嘉欣企車頂嗰幕，真係估唔到可以咁拍，我覺得好得意，好多謝Simon畀我試今次個角色。」並大讚嘉欣「話喊就喊」：「佢啲眼淚一嚟就好似鑽石係咁跌落嚟。」

傳快將約滿

Rainky加入無綫之後，參加過不少劇集演出，包括《潮拜武當》、《是咁的，法官閣下》、《十月初五的月光》、《法言人》等，每次登場都表現不俗，並令人留下深刻印象。她本身除了演得，亦是唱得之人，近年更開拓美容事業，而且搞得有聲有色。有傳Rainky將與無綫約滿，無綫正鬧花旦荒之際，或許是時候出招留低有料之人。

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