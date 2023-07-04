靈戲逼人｜龔嘉欣放下偶包演搞笑女鬼 張振朗演音樂人自學彈琴

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯等主演的《靈氣逼人》昨日(3日)首播。劇集包含女鬼、粵劇、隔世情緣等元素，不少網民直言很久沒見無綫推出這類劇集，由於有不少粵劇場口，網民直言今次開正謝雪心個瓣，可以讓心姐一展功架。 首集開播便直接進入戲肉，女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）因丁一駿Ivan（張振朗飾）的一滴血從被困的衣箱中獲得釋放；「與世隔絕」近三十年的柳芳對新科技大感好奇，其中一幕柳芳模仿Ivan以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按著錄音掣而連環吃白果，其間柳芳以為自己未夠大聲、更張大嘴巴向電話咆哮，相當搞笑；嘉欣演繹該幕時的疑惑呆萌樣亦相當討喜。

嘉欣與振朗在首集已大展搞笑功力， 而嘉欣飾演的女鬼還相當貼地，除了擅於打理家頭細務，更能隨意變裝。她的角色會先後換上多套青春感爆燈的casual wear，為了突顯喜感，嘉欣更會先後以短髮及爆炸頭Look上陣，並展現嫌棄表情。雖然角色「又古又今」，但嘉欣全程拿捏得宜，不論做手或神情均甚有懷舊Feel；談到劇中大戲做手，嘉欣透露主要靠睇片自學：「好彩現場有老師指導，所以拍攝方面都應該係夠用嘅。當然要做到真係上台（表演粵曲），相信就需要好多好多年時間先可以做得專業。」