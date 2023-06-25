靈戲逼人｜龔嘉欣演女鬼兼化大戲妝︰係可愛同搞笑女鬼

無綫新劇《靈戲逼人》，將接棒《隱門》由7月3日起逢周一至五晚8點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。 故事圍繞音樂人丁一駿（張振朗飾）、與90年代花旦雲柳芳（龔嘉欣飾）之間的人鬼淒美愛情故事。被困戲班衣箱30載的柳芳，因一駿一滴血重獲自由；對自身死亡經歷零印象的柳芳，「重回」人間後只對昔日愛人曲行雲（張振朗分飾）有依稀記憶，並纏著與愛人撞樣的一駿齊齊尋「雲」記。

嘉欣演非一般女鬼 嘉欣飾演的女鬼雲柳芳亦相當非一般，除經常失驚無神「彈出彈入」，人設亦多元又複雜。打理家務井井有條、對一駿日常照顧周到的柳芳，性格純真、樣子可愛又心地善良；但由於「尋雲」執念太重，不時會「跳掣」成反叛任性人格、連番闖禍令一駿極為頭痕。柳芳的人設亦相當鮮明，除了每逢情緒激動時會發生「電流事故」，遇到「手錶鈴聲」及「土地公公」會有不同反應，造型方面亦有大戲Look、懷舊Look及現代青春Look等任君選擇，充滿新鮮感。

嘉欣：最難係令自己冇咁恐怖 對於飾演女鬼，嘉欣受訪時坦言感驚喜：「好耐冇劇集有女鬼嘅角色出現，所以聽到時都有啲驚喜。因為角色嘅設定係可愛、搞笑同埋好情深，最大難度係要諗點樣令自己冇咁恐怖！」嘉欣又謂很開心能在劇中化粵劇妝：「化完個妝唔認得自己，有影咗好多相留念。最記得嗰時拍外景好熱，為免溶妝都有搵風扇吹住個妝。」據知為了化出漂亮又像真的粵劇妝，劇組專誠找來相關專業人士操刀。