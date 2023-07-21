靈戲逼人｜龔嘉欣隨時「灰飛煙滅」 羅毓儀拍刺殺場口中暑見暈

現年27歲的羅毓儀（Yuki），由於天生童顏，經常在劇集飾演學生妹，並以零違和見稱；這次Yuki要收起笑容，改以兇狠一面演出，帶給觀眾新鮮感；昨晚Yuki企圖刺殺嘉欣一幕展現了歇斯底里的猙獰面，Yuki笑言拍攝沒有任何包袱，並直指今次的學生妹與以往分別頗大：「最難做係角色年紀咁細，但對愛情已經有追求，之前演學生唔會牽涉太多愛情嘢。」

TVB劇集《靈戲逼人》昨晚（20日）一集劇情講述柳芳（龔嘉欣飾）尋回另一個「失落的衣箱」後，接連遭噩夢纏擾，夢中柳芳遭神秘女子周允（羅毓儀飾）大興問罪之師，周允指罵柳芳是狐狸精，並拿著較剪襲擊柳芳。另一邊廂，柳芳出現連番異變，除了發熱兼四肢無力，貪吃的她更開始冇胃口，兼不時出現「變淡」情況，被批隨時有可能「灰飛煙滅」，情況令人擔心。

談到刺殺場口，Yuki透露拍攝當日中暑見暈，幸得嘉欣「解暑孖寶」打救：「嗰日我凌晨拍完再開外景，咁啱拍嘅鐵皮屋要行成100級樓梯先上到去，我哋拍時又係大熱天時、差唔多三十幾度，我頂唔順有啲中暑。我記得拎住把較剪攻擊嘉欣時，我對眼花晒兼見暈。但嘉欣真係超級好，佢有帶薄荷膏，佢即刻畀我聞，又幫我搽白花油，好彩有佢照顧，我等咗一陣就回復番狀態投入拍攝，好想特別多謝佢。」Yuki又笑指「刺殺」嘉欣的較剪有經過特別「設計」，所以只是望落危險：「道具手足好好，佢哋準備副道具較剪係用軟膠做嘅，就算真係拮落去都唔會整親，畀到觀眾真實感之餘，又可以安全拍攝。」

今晚一集，周允的神秘身份將洋蔥式逐層揭開，原來周允年青時曾跟秋姨（謝雪心飾）學大戲，秋姨更向Ivan（張振朗飾）爆出周允的悲慘過去。今晚重點場口，是周允遭父親（蕭徽勇飾）狠摑及指責，Yuki透露由於是她首個被怒摑場口，故拍攝前不無緊張：「一開始我有啲驚，諗住死啦會唔會好痛，但蕭徽勇前輩好好，佢好有經驗，佢完全知道打邊個位唔太痛之餘，又有痛嗰個效果，我同佢拍好似一Take就過咗。」